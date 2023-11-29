المبيضين: الأردنيون وقيادتهم الهاشمية متضامنون مع الشعب الفلسطيني منذ تأسيس المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الأردنيين وقيادتهم الهاشمية وأرضهم ومجتمعهم وثقافتهم متضامنون مع الشعب الفلسطيني منذ تأسيس الدولة الأردنية.

وأضاف: "كان الجهاد الأردني على أبواب القدس واضحا في باب الواد واللطرون، والشهداء كانوا يعطرون الأرض الفلسطينية في كل أزمنة فلسطين وقضيتها، ومن أبرزهم الشهيد جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، الذي استشهد على أبواب القدس".

وجاء ذلك خلال مداخلتين هاتفيتين اليوم الأربعاء، على الإذاعة الأردنية و"جيش أف أم"، في اليوم الإعلامي المفتوح الذي تنظمه إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، لدعم القضية الفلسطينية وصمود القدس تجاه آلة الحرب الإسرائيلية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف في 29 من تشرين الثاني، من كل عام.

وأكد المبيضين، أن الأردن كان سباقاً في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وكانت فلسطين قضية الهاشميين الأولى، "لذلك فإن التضامن مع فلسطين في الأردن لا يقتصر على هذا اليوم فقط، فالأردن وفلسطين مصير واحد وجغرافيا واحدة ورئة واحدة وخبز واحد".

ولفت إلى أن جسر الملك الحسين، يُعد شريانًا حيويًا يربط الأردن وفلسطين، إذ يستطيع الفلسطينيون من خلاله القدوم إلى المملكة للعلاج والدراسة، إضافة إلى أهميته الكبيرة للتبادل الاقتصادي بين الدولتين.

كما أكد أهمية أن يرتفع نصاب الحديث عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والعربية، لافتًا إلى أن الحرب على غزة أعادت حضور هذه القضية جماهيريا وخصوصا لدى الأمم الحية التي انتمت لإنسانيتها وتضامنت مع الشعب الفلسطيني، جراء ما يحدث من جرائم بشعة في هذه الحرب المستعرة على القطاع.

وأشار إلى أن الحرب على غزة ورغم بشاعتها، أعادت المنابر الإعلامية العربية للحديث عن القضية الفلسطينية كخطاب واحد وموحد، الأمر الذي يدل على استحضار فلسطين مرة أخرى ووضعها أمام مرأى ومسامع المجتمعات الحية وخصوصا العربية.

وقال المبيضين، في هذا الصدد: "بورك كل جهد يدعو للتضامن مع فلسطين، وبوركت المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت دائمًا مشرقة ومشرفة في دعم القضية الفلسطينية، وبورك الدم الأردني الذي روى التراب الفلسطيني، وآخرها إصابة كوادر من المستشفى الميداني الأردني / غزة 76، الذين تم إجلائهم من القطاع للعلاج في مدينة الحسين الطبية".

ولفت إلى أن صوت الأردن من الأحداث الحالية على الساحة الفلسطينية، يتمثل بضرورة وقف الحرب على غزة ومنع تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، والعمل على إدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

وبين أن عودة الحرب لن تنتج إلا مزيدًا من الكراهية والفوضى في المنطقة وتحول غزة إلى منطقة مدمرة، مشيرا إلى أن الأردن يتجه بالضغط مع جميع شركائه إلى توسيع الهدنة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأشاد المبيضين، باليوم الإعلامي المفتوح الذي تنظمه الإذاعة الأردنية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، مؤكدا أهمية هذا الجهد الإعلامي في سبيل تجديد فلسطين في الثقافة العربية لدى الناشئة والمستمعين للإذاعات، والتذكير بضرورة الوقوف مع أهلنا في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

هـ أ /أ م / س س

29/11/2023 11:37:01