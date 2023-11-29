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اللقاء العالمي الأول حول ريادة الأعمال النسائية الكورية في البلقاء التطبيقية

11/29/2023 4:59:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 29 تشرين الثاني (بترا) - عقد المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية الكورية لمجتمع المعلومات (NIA)، اليوم الأربعاء، اللقاء العالمي الأول حول ريادة الأعمال النسائية الكورية، واستكمال تحسين المركز الأردني الكوري.
وتم خلال اللقاء الذي عقد عن بعد عبر تقنية (Google meet)، تقديم عرض حول ريادة الأعمال النسائية الكورية قدمته خبيرة كورية، مشيرة خلاله إلى أهم الحالات والإنجازات التي قدمتها رائدات الأعمال الكوريات في كوريا الجنوبية.
بدورها، قدمت مديرة المركز الأردني الكوري الدكتورة ربا أبو شهاب، عرضاً حول المركز، وأهدافه وآلية العمل التي يتبعها والخطة المستقبلية له، وأهم المعدات والأجهزة الحديثة التي تم تزويدها للمركز من قبل الوكالة الوطنية الكورية وآلية استخدامها، بما يخدم مصلحة الجامعة والمجتمع المحلي.
وحضر اللقاء مساعد رئيس الجامعة الدكتور سعيد أبو رمان، ومدراء من الوكالة الوطنية الكورية، ومشرفون من الجانب الكوري على عمليات استكمال تحسين المركز الأردني الكوري، ومدراء الوحدات والمراكز في الجامعة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.
-- (بترا)
أع/أ م/ب ط
29/11/2023 10:47:03

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