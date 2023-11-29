اللقاء العالمي الأول حول ريادة الأعمال النسائية الكورية في البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 29 تشرين الثاني (بترا) - عقد المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية الكورية لمجتمع المعلومات (NIA)، اليوم الأربعاء، اللقاء العالمي الأول حول ريادة الأعمال النسائية الكورية، واستكمال تحسين المركز الأردني الكوري.
وتم خلال اللقاء الذي عقد عن بعد عبر تقنية (Google meet)، تقديم عرض حول ريادة الأعمال النسائية الكورية قدمته خبيرة كورية، مشيرة خلاله إلى أهم الحالات والإنجازات التي قدمتها رائدات الأعمال الكوريات في كوريا الجنوبية.
بدورها، قدمت مديرة المركز الأردني الكوري الدكتورة ربا أبو شهاب، عرضاً حول المركز، وأهدافه وآلية العمل التي يتبعها والخطة المستقبلية له، وأهم المعدات والأجهزة الحديثة التي تم تزويدها للمركز من قبل الوكالة الوطنية الكورية وآلية استخدامها، بما يخدم مصلحة الجامعة والمجتمع المحلي.
وحضر اللقاء مساعد رئيس الجامعة الدكتور سعيد أبو رمان، ومدراء من الوكالة الوطنية الكورية، ومشرفون من الجانب الكوري على عمليات استكمال تحسين المركز الأردني الكوري، ومدراء الوحدات والمراكز في الجامعة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.
-- (بترا)
أع/أ م/ب ط
29/11/2023 10:47:03
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