تنظيم الاتصالات تدعو مالكي أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية الى تسليمها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيرة المدى الخاضعة للمواصفة الأميركية، والتي تم إدخالها إلى المملكة من الولايات المتحدة الأميركية، بالمبادرة إلى تسليمها بالسرعة الممكنة إلى الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الأجهزة لم تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبلها، وتعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في المملكة.

وأشارت إلى انه بخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة وتنفيذ أحكام المادتين 81 و83 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.

-- (بترا)

غ ح/اص/ب ط

29/11/2023 10:29:54