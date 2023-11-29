ارتفاع النفط بعد تعطل صادرات كازاخستان وروسيا جراء عاصفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن عطلت عاصفة ضربت منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام بما يصل إلى مليوني برميل يوميا، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم غد الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.
وبحسب وكالة " رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.01 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 76.86 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
29/11/2023 10:21:40
MENAFN29112023000117011021ID1107507767
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