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ارتفاع النفط بعد تعطل صادرات كازاخستان وروسيا جراء عاصفة

11/29/2023 4:59:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن عطلت عاصفة ضربت منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام بما يصل إلى مليوني برميل يوميا، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم غد الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.
وبحسب وكالة " رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.01 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 76.86 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
29/11/2023 10:21:40

MENAFN29112023000117011021ID1107507767

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