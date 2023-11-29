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غرق سفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية

11/29/2023 4:59:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- غرقت سفينة شحن في المياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قوات خفر السواحل الكورية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، بيان لقوات خفر السواحل، أكدت فيه إنها تلقت تقريرا يفيد بأن السفينة التي يبلغ وزنها 200 طن غرقت في المياه قبالة جزيرة "غاغيو" على بعد حوالي 422 كيلومترا جنوب غرب سيؤول .
وبحسب البيان لم يتم العثور على أي من أفراد الطاقم على متن السفينة.
رصد/أغ / س س
29/11/2023 09:58:02

MENAFN29112023000117011021ID1107507766

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