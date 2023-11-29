غرق سفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية
التاريخ
11/29/2023 4:59:41 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- غرقت سفينة شحن في المياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قوات خفر السواحل الكورية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، بيان لقوات خفر السواحل، أكدت فيه إنها تلقت تقريرا يفيد بأن السفينة التي يبلغ وزنها 200 طن غرقت في المياه قبالة جزيرة "غاغيو" على بعد حوالي 422 كيلومترا جنوب غرب سيؤول .
وبحسب البيان لم يتم العثور على أي من أفراد الطاقم على متن السفينة.
رصد/أغ / س س
29/11/2023 09:58:02
MENAFN29112023000117011021ID1107507766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.