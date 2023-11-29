إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء آخر دفعة من المحتجزين المقرر الإفراج عنهم اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الذين تعتزم حركة "حماس" إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بموجب الهدنة التي تشارف على الانتهاء.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه تم "إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيد من التفاصيل".
وأفرجت "حماس" أمس الثلاثاء، عن 12 محتجزا بينهم 10 إسرائيليات وتايلانديان، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرا فلسطينيا، ما بين نساء وأطفال تقل أعمارهم عن 19 عاما، بعد تمديد الهدنة ليومين إضافيين.
وقبل ساعات من انتهاء الهدنة التي استمرت لأربعة أيام ودخلت حيز التنفيذ الجمعة، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح غد الخميس، ما من شأنه إتاحة الإفراج عن نحو 20 محتجزا لدى حماس، و60 أسيرا فلسطينيا في إسرائيل.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز الـ10 أيام، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
29/11/2023 09:41:30
MENAFN29112023000117011021ID1107507765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.