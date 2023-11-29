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إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء آخر دفعة من المحتجزين المقرر الإفراج عنهم اليوم

11/29/2023 4:59:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الذين تعتزم حركة "حماس" إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بموجب الهدنة التي تشارف على الانتهاء.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه تم "إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيد من التفاصيل".
وأفرجت "حماس" أمس الثلاثاء، عن 12 محتجزا بينهم 10 إسرائيليات وتايلانديان، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرا فلسطينيا، ما بين نساء وأطفال تقل أعمارهم عن 19 عاما، بعد تمديد الهدنة ليومين إضافيين.
وقبل ساعات من انتهاء الهدنة التي استمرت لأربعة أيام ودخلت حيز التنفيذ الجمعة، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح غد الخميس، ما من شأنه إتاحة الإفراج عن نحو 20 محتجزا لدى حماس، و60 أسيرا فلسطينيا في إسرائيل.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز الـ10 أيام، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
29/11/2023 09:41:30

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