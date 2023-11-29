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زوارق الاحتلال تستهدف ساحل خان يونس جنوبي غزة

11/29/2023 4:59:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الثاني (بترا) - استهدفت زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحل خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعدد من القذائف، تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل .
ويواصل الاحتلال اختراقه للهدنة الإنسانية في يومها السادس، إذ أطلق في وقت سابق النار صوب الفلسطينيين ومنازلهم، شرقي مخيمي البريج، والمغازي، وفي المناطق الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الجمعة لمدة 4 أيام، تم تمديدها يومين إضافيين، شملت العديد من البنود أبرزها تبادل المحتجزين لدى حماس والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/ا ص/ب ط
29/11/2023 09:03:52

MENAFN29112023000117011021ID1107507764

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