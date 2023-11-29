حوارية في الجمعية الفلسفية تتناول المرأة والمقاومة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا) – نظمت الجمعية الفلسفية الأردنية جلسة حوارية، مساء أمس الثلاثاء، في مقرها بجبل الحسين، تحت عنوان "المرأة والمقاومة".

وقدمت الدكتورة لينا جزراوي أطروحتين للنقاش، الأولى عن فعل المقاومة ومعناها، والثانية سلطت بها الضوء على المرأة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت ان المقاومة تعني مُجابهة القوة بالقوة، والصمود في وجه المهاجم، والاعتراض على ما يُنافي العدل ويُخالف الرغبات، وعلى ما يهدد الحرية، والصبر على المشقة، مضيفة "المقاومة قوة احتمال، وفعل رفض واقع ما والعمل على تغييره، وهو الفعل الذي يخص الإنسان رجلاً كان أم امرأة، عندما يتعلّق الأمر بالحقوق والحريات، وعندما يتعلّق الأمر بالأرض والتاريخ والذكريات، فالإنسان يقاوم طالما كان حياً، لأن الحياة مُقاومة".

وسلطت جزراوي الضوء على نموذج المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، في ظل العدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع، قائلة "نحن أمام نموذج لامرأة في ميدان المعركة بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، فنساء غزة دحضن أوهام الأنوثة واسقطن مقولات المجتمعات العالمية حول قدرات النساء وإمكانياتهن، حيث رآهن العالم في صفوف المُقاومة، وواقفات خلف أسرهن، مُساندات وداعمات وصابرات، كما ظهرت المرأة الفلسطينية إعلامية تنقل الحقيقة، وتدحض رواية المحتل، وتؤثر في الرأي العام العالمي، اضافة الى أسيرة في سجون الاحتِلال، وهي أيضاً زوجة وأم وأخت أسير، كما هي الطبيبة، والممرضة، والمُسعفة والمُنقذة".

وتطرقت جزراوي بالحديث إلى نساء عربيات كثر، لهن إسهاماتهن النضالية الكبيرة في فعل المقاومة، مثل: شادية أبو غزالة، ودلال المغربي، ورجاء أبو عماشة، وجميلة بو حيرد، وليلى خالد، وتيريز هلسة، وفاطمة البرناوي.

-- (بترا)

م خ/اص/ب ط

29/11/2023 08:21:53