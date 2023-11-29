واشنطن ترسل طائرة مساعدات عسكرية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 29 تشرين الثاني (بترا)- وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مصر طائرة عسكرية أميركية محملة مساعدات إلى قطاع غزة، هي الأولى من أصل ثلاث طائرات مرتقبة، في حين تبدي واشنطن نية بالاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة.
وبحسب واشنطن بوست، أكد مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الأمن القومي، جايك ساليفان أن "الاحتياجات الإنسانية في غزة تفرض على المجتمع الدولي بذل جهود أكبر بكثير. وأن الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الجهد".
ويتهم نشطاء الرئيس الأميركي بالتضحية بالفلسطينيين بدعمه إسرائيل، لكن ساليفان أكد أن بايدن سيسعى جاهدا "لتعبئة المجتمع الدولي لكي يزيد بشكل عاجل دعمه" لغزة.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الطائرات التي وصلت أولها الثلاثاء، ستتبعها طائرتان محملتان بالمساعدات في "الأيام المقبلة"، تحمل على متنها معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء ستتولى الأمم المتحدة توزيعها.
وأعلنت وكالة التنمية الأميركية (يو اس ايد) أن طائرة أولى من طراز سي-17 محملة بــــ 24.5 طن من المواد الطبية والمواد الغذائية هبطت في مصر.
وستتولى الأمم المتحدة لاحقا نقلها الى غزة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
29/11/2023 06:38:40
MENAFN29112023000117011021ID1107507762
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