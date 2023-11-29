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واشنطن ترسل طائرة مساعدات عسكرية إلى غزة

11/29/2023 4:59:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 29 تشرين الثاني (بترا)- وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مصر طائرة عسكرية أميركية محملة مساعدات إلى قطاع غزة، هي الأولى من أصل ثلاث طائرات مرتقبة، في حين تبدي واشنطن نية بالاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة.
وبحسب واشنطن بوست، أكد مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الأمن القومي، جايك ساليفان أن "الاحتياجات الإنسانية في غزة تفرض على المجتمع الدولي بذل جهود أكبر بكثير. وأن الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الجهد".
ويتهم نشطاء الرئيس الأميركي بالتضحية بالفلسطينيين بدعمه إسرائيل، لكن ساليفان أكد أن بايدن سيسعى جاهدا "لتعبئة المجتمع الدولي لكي يزيد بشكل عاجل دعمه" لغزة.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الطائرات التي وصلت أولها الثلاثاء، ستتبعها طائرتان محملتان بالمساعدات في "الأيام المقبلة"، تحمل على متنها معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء ستتولى الأمم المتحدة توزيعها.
وأعلنت وكالة التنمية الأميركية (يو اس ايد) أن طائرة أولى من طراز سي-17 محملة بــــ 24.5 طن من المواد الطبية والمواد الغذائية هبطت في مصر.
وستتولى الأمم المتحدة لاحقا نقلها الى غزة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
29/11/2023 06:38:40

MENAFN29112023000117011021ID1107507762

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