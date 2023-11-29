مجلس الأمن: جلسة على مستوى وزاري بشأن فلسطين اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا) - يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة إحاطة على المستوى الوزاري حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.

وسيترأس وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجلسة، فيما يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فينيسلاند تقديم الإحاطة.

إلى ذلك، بعث المندوب الفلسطيني، رياض منصور رسالة الى مجلس الأمن الاثنين الماضي، قال فيها "يجب وقف عدوان الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن "الهدنة المؤقتة ليست كافية، وإن وقف إطلاق النار الكامل والمستدام أمر حتمي يجب متابعته بإلحاح مطلق لإنقاذ أرواح المدنيين".

-- (بترا)

م د/اص/ ف ج

29/11/2023 06:29:30