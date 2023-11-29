-->

Thursday, 30 November 2023 07:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن: جلسة على مستوى وزاري بشأن فلسطين اليوم

11/29/2023 4:59:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا) - يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة إحاطة على المستوى الوزاري حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.
وسيترأس وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجلسة، فيما يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فينيسلاند تقديم الإحاطة.
إلى ذلك، بعث المندوب الفلسطيني، رياض منصور رسالة الى مجلس الأمن الاثنين الماضي، قال فيها "يجب وقف عدوان الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن "الهدنة المؤقتة ليست كافية، وإن وقف إطلاق النار الكامل والمستدام أمر حتمي يجب متابعته بإلحاح مطلق لإنقاذ أرواح المدنيين".
-- (بترا)
م د/اص/ ف ج
29/11/2023 06:29:30

MENAFN29112023000117011021ID1107507761

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث