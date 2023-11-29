-->

Thursday, 30 November 2023 07:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرار أممي يؤكد بطلان قرار ضم إسرائيل للجولان السوري

11/29/2023 4:59:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا)- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأيدت القرار 91 دولة، من بينها الأردن، وعارضته 8 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واستراليا وكندا، فيما صوتت 62 دولة بالامتناع.
وأعلنت الجمعية في القرار "أن قرار إسرائيل في 14 كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل، وليس له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 وتطلب إلى إسرائيل إلغاءه".
-- (بترا)
م د/ف ج
29/11/2023 06:27:15

MENAFN29112023000117011021ID1107507760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث