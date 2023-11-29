قرار أممي يؤكد بطلان قرار ضم إسرائيل للجولان السوري

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا)- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأيدت القرار 91 دولة، من بينها الأردن، وعارضته 8 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واستراليا وكندا، فيما صوتت 62 دولة بالامتناع.

وأعلنت الجمعية في القرار "أن قرار إسرائيل في 14 كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل، وليس له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 وتطلب إلى إسرائيل إلغاءه".

-- (بترا)

م د/ف ج

29/11/2023 06:27:15