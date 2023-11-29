الكشف عن سبب وفاة الممثل الشاب إيفان إلينجسون بعد وفاته بـ 21 يوما

MENAFN - Youm7) كشف الطبيب الشرعى عن سبب وفاة الممثل الشاب إيفان إلينجسون ، الذى توفى في 5 نوفمبر الجارى، بمنزله،وتم تشريح جثته في اليوم التالى لوفاته، إلا أن الطبيب الشرعى بقسم شرطة مقاطعة سان برناردينو، أعلن أن إلينجسون توفى بسبب جرعة زائدة من مخدر الفنتانيل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "people".

وكان قد تحدث والد إيفان، مايكل، إلىTMZ، حيث أكد أنه تم العثور على إيفان في منزله، وكان يعاني من تعاطى المخدرات في الماضي، لكن حالته تحسنت مؤخرًا، وأن وفاته المفاجئة تمثل صدمة كاملة للعائلة.

لعب إلينجسون دور الشاب المراهق أمام النجمة كاميرون دياز في فيلم My Sister's Keeper الذى طرح خلال عام

2009.

كما كان معروفًا أيضًا بدوره المتكرر كايل هارمون في "CSI: Miami"، والذي لعب فيه دور البطولة في إجمالي 18 حلقة على مدار 3 سنوات.

بدأ إلينجسون مسيرته في مجال السينما والتليفزيون في سن 13 عامًا بدور صغير في فيلم تلفزيوني بالإضافة إلى ظهوره كضيف في " General Hospital "، من هنا واصل إلينجسون التمثيل في عروض مثل "Titus"، و"That Wasthen"، و"Mad TV"، و"Complete Savages"، و"Bones"، و"24" وغيرها.

عمل إلينجسون أيضًا في عدد قليل من الأفلام، مثل "Walk the Talk" و"Letters from Iwo Jima" و"The Bondage" و"Confession" و"Rules of the Game" و"Time Changer" و"The Gristle" و" أكثر.