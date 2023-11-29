نجيب الريحانى يغير اسم فيلمه من أفراح إلى سلامة في خير.. اعرف السبب

MENAFN - Youm7) يحتل فيلم "سلامه فى خير" المركز رقم 76 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد، كذلك هو واحد من أفضل أفلام الريحانى على الإطلاق، على الرغم من تصنيفه كفنان مسرحى وليس سينمائيا، ولكنه قدم للسينما أفلاما قيمة مازالت تحتفظ برونقها حتى الآن

نجيب الريحانى





"سلامة في خير"، تم إنتاجه عام 1937، وتحديدا فى 29 نوفمبر، وهو من أوائل الأفلام المصرية التى خلت من أى عنصر فنى أجنبى، فالمونتاج والتصوير والتسجيل والموسيقى قام بهم أطقم مصرية، كذلك هو أول فيلم روائي طويل للمخرج نيازى مصطفى.

فى مذكراته، يقول الريحانى: "اشتركت مع بديع في وضع فكرة السيناريو ثم ذهبنا إلى الاستوديو والتقينا الأستاذ أحمد سالم، وعرضنا عليه فكرتنا، ولكنه قص علينا فكرة أخرى، ولا أجد غضاضة فى التصريح بأن هذه كانت المرة الأولى التي استحسنت فيها قصة لأي إنسان كان، ووافقنى بديع على صلاحية هذه الفكرة، وكان اختيارنا قد وقع على اسم "أفراح"، ولكن الأستاذ سالم فضل عليه "سلامة في خير".

بوستر الفيلم

ويتابع الريحانى عن نيازى: "صدمت هذا الفتى في ذلك الحين بتصريح غير مستحب، لأنني لدغت من مخرجين قبله، ولكن بمرور الوقت عرفت قيمة نيازى، فاعترفت بخطأى فى تقديره، فهو كفء مخلص لفنه، وكانت اجتماعات متعددة متتالية بينى وبين بديع ونيازى، عالجنا فيها وضع السيناريو وربط موضوعه وحوادثه"

سلامة فى خير

من بطولة نجيب الريحانى وحسين رياض و منسى فهمى، وفؤاد شفيق، وشرفنطح، وراقية إبراهيم، وروحية خالد وفردوس محمد، وأمينة ذهنى، واستيفان روستى وحسن فايق، وسيناريو وحوار بديع خيرى ونجيب الريحانى، وإخراج نيازى مصطفى.