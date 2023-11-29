جادا بينكيت سميث: أنا وويل سميث سنبقى معا للأبد

MENAFN - Youm7) أكدت الممثلة وعارضة الأزياء العالمية جادا بينكيت سميث أنها وزوجها النجم العالمى ويل سميث "سيبقيان معًا إلى الأبد" في مقابلة أجريت معها مؤخرًا، وفقًا لموقع Business Insider، ظهرت بينكيت سميث في مقابلة مسجلة، وعند سؤالها عن انفصالها، أشارت قائلة: "نحن سنبقى معًا إلى الأبد، حاولنا الابتعاد، ولكننا فشلنا".

جادا بينكيت سميث وويل سميث

وذلك بعدما كشفت الممثلة العالمية جادا بينكيت سميث أنها انفصلت سراً عن زوجها النجم العالمى ويل سميث خلال السنوات السبع الماضية، قبل طرح مذكراتها القادمة

Worthy، شاركت جادا، المتزوجة من ويل منذ عام 1997، أن الزوجين يعيشان منفصلين منذ عام 2016 في مقابلة مع برنامج Today على قناة NBC.

وفي حديثها عن سبب الانفصال، صرحت جادا: "أعتقد أننا كنا لا نزال متوهمين حول اعتقدنا أنه يجب أن يكون عليه الشخص الآخر"، وأوضحت أنهم فكروا في الطلاق لكنها لم تتمكن من المضي قدمًا فيه، وأضافت: "لقد قطعت وعدًا بأنه لن يكون هناك سبب أبدًا للحصول على الطلاق، وسنعمل على حل المشاكل أيا كانت، ولهذا لم أتمكن من كسر هذا الوعد".

وفي حديثها عن زواجها في مقابلة منفصلة مع مجلة بيبول، قالت جادا إنهم ما زالوا "يكتشفون الأمر، لقد قمنا ببعض الأعمال الشاقة معًا، ولدينا حب كبير لبعضنا البعض، ولازلنا نكتشف كيف يبدو الأمر بالنسبة لنا".

وكانت قد صرحت جادا بينكيت سميث بأنها "كانت حقًا لا تريد الزواج" من ويل سميث، واعترفت جادا "بالبكاء في الممر الكنسى"، قبل زواجها من ويل، عام 1997، وفقا لنيويورك بوست.

صرحت بينكيت سميث، 50 عامًا ، فى الفيديو المنتشر والذى يعود لعام 2018، "كنت تحت ضغط شديد، كما تعلم، لكوني ممثلة شابة، وكنت صغيرة، وكنت حاملًا، ولم أكن أعرف ماذا أفعل"، لم أرغب أبدًا في الزواج."

كررت بينكيت سميث قولها وهي جالسة حول طاولة دائرية مع والدتها، وكذلك سميث، 53 عامًا، وابنتهما ويلو، 21 عامًا: "لم أكن أريد حقًا أن أتزوج".

إلا أن والدتها ردت عليها وقالت: "أتذكر رغبتي في أن تتزوجي أنتِ وويل لكنني لا أتذكر رفضك لفكرة الزواج، أتذكر رفض فكرة الزفاف وليس الزواج".

من جهته، قال الممثل ويل سميث خلال الحلقة: "لم يكن هناك يوم في حياتي أردت فيه أي شيء آخر غير الزواج وتكوين أسرة".