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مصطفى كامل يتعرض لأزمة صحية ويعلق: اللهم اشفنا واشفِ مرضانا جميعا

11/29/2023 4:59:04 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان مصطفى كامل تعرضه لأزمة صحية ألزمته الفراش خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجها الشكر إلى كل من اتصل به.

وكتب مصطفى كامل: "الأخوة والأحباب والزملاء، شكراً لكل من أتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفتره الماضيه نظراً لمروري بأزمه صحيه شديده ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يومياً، الحمدلله رب العالمين، اللهم أشفنا وأشفي مرضانا جميعاً".


مصطفى كامل

وكان الفنان
مصطفى كامل
نقيب المهن الموسيقية، تعرض لحادث سيارة مؤخرا، وحرص على طمأنة جمهوره، حيث نشر صورًا لسيارته بعد تعرضها لبعض التلفيات على حسابه بموقع فيس بوك معلقًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".








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