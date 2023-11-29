مصطفى كامل يتعرض لأزمة صحية ويعلق: اللهم اشفنا واشفِ مرضانا جميعا

(MENAFN
- Youm7) كشف الفنان مصطفى كامل تعرضه لأزمة صحية ألزمته الفراش خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجها الشكر إلى كل من اتصل به.
وكتب مصطفى كامل: "الأخوة والأحباب والزملاء، شكراً لكل من أتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفتره الماضيه نظراً لمروري بأزمه صحيه شديده ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يومياً، الحمدلله رب العالمين، اللهم أشفنا وأشفي مرضانا جميعاً".
مصطفى كامل
وكان الفنان
مصطفى كامل
نقيب المهن الموسيقية، تعرض لحادث سيارة مؤخرا، وحرص على طمأنة جمهوره، حيث نشر صورًا لسيارته بعد تعرضها لبعض التلفيات على حسابه بموقع فيس بوك معلقًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".
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