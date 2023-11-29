شركة ديزنى تأجل بعض أفلامها بسبب الخسارة.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) قررت شركة ديزنى تأجيل بعض أفلامها منهم Snow white، بسبب الخسائر التي واجهتها الشركة في الفترة الأخيرة ، حيث لم تتمكن أفلام الأنيميشن الجديدة من تحقيق الإيرادات المرتفعة، وفقا للتقارير العالمية.

ديزنى

وذلك بعدما اعترفت شركة والت ديزني في ملفها المالي العام للربع المالي المنتهي في سبتمبر الماضى بأن محتواها الجديد قد لا يكون جذابًا للجمهور كما هو واضح من الخسارة في شباك التذاكر العالمى، والتي بلغت مليار دولار في آخر أربعة أفلام.

ومن خلال موقع ديلي ميل، أقرت ديزني في ملفها بأن وجهات النظر السياسية للشركة والصواب السياسي الذي تريد الترويج له قد لا يتوافق مع الطلب بين الجمهور.

ونتيجة للمخاطر "المتعلقة بعدم التوافق مع الأذواق العامة والمستهلكين وتفضيلاتهم للترفيه"، قامت ديزني أيضًا بتأجيل إصدار مجموعة من ألافمها منهم

فيلم "Snow White" الذي تبلغ تكلفته 330 مليون دولار.







