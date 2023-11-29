5 ريد فلاجز لو وجدتها في أي شخص كن حذرًا في التعامل معه

MENAFN - Youm7) أحياناً عندما نتعامل لأول مرة مع أشخاص، قد نحكم عليهم أنها شخصيات صعبة في التعامل أو شديدة، وتحديد الشخص الشرير لا يعني إصدار الأحكام قبل الأوان، بل يتعلق الأمر بحماية نفسك من أولئك الذين يمكن أن يسببوا لك الأذى، لذا نستعرضصفات الشخصية التي ينبغي أن تكون حذرًا في التعامل معها، حتى لو لم تقم بهذه الأفعال معك أنت، وفقاً لما نشره موقع "yourtango".

قناع يستمتعون بمصائب الآخرين

الاستمتاع بمصائب الآخرين هي سمة غالبا ما ترتبط بالأفراد السامين، فإذا أظهر شخصا ما في حياتك يستمتع بمصائب الآخرين، فهذا بمثابة علامة حمراء، فهي علامة على صفة سيئة، لا يتعلق الأمر بإصدار أحكام سريعة، بل يتعلق بالوعي وحماية نفسك من الأذى المحتمل.

دائماً غير صادقين

السمة الرئيسية للأفراد السامين هي عدم الأمانة، حيث إنهم يكذبون بشكل متكرر، ولا يبدو أن ذلك يزعجهم، وعادة ما تكون أكاذيبهم متنوعة، ويفعلون ذلك بسهولة، فعدم أمانتهم لم تكن مجرد عادة سيئة، فهي انعكاس لافتقارهم إلى النزاهة والتجاهل التام للحقيقة.

يفتقرون إلى التعاطف

التعاطف هو القدرة على فهم ومشاركة مشاعر الآخرين، إنه عنصر حاسم في العلاقات الصحية والفعالة، أما السامين

والمعتلين اجتماعيا، فمعروفون بافتقارهم إلى التعاطف، فإذا أجريت محادثة مع شخص يتجاهل مشاعرك، فمن المحتمل أنك تتعامل مع شخص سام أو شرير.

الازدواجية ـ صورة تعبيريةمتلاعبون

التلاعب هو سمة أساسية لدى الأفراد الذين يميلون نحو الجانب الشرير، حيث يستخدم هؤلاء الأفراد التلاعب للسيطرة على الآخرين والمواقف لصالحهم، فهم يحرفون الكلمات ويلعبون بالعواطف ويستغلون نقاط الضعف للحصول على ما يريدون.

لا يتحملون المسئولية أبداً

إنهم يرفضون تحمل المسئولية عن أفعالهم وبدلا من ذلك يلقون اللوم على الآخرين، سواء كان ذلك خطأ في العمل، أو علاقة فاشلة، أو وعدا مكسورا، فسوف يجدون دائماً طريقة لتجنب التعرض للمساءلة.

تعبير وجه مثير للقلق