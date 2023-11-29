5 ريد فلاجز لو وجدتها في أي شخص كن حذرًا في التعامل معه

(MENAFN
- Youm7) أحياناً عندما نتعامل لأول مرة مع أشخاص، قد نحكم عليهم أنها شخصيات صعبة في التعامل أو شديدة، وتحديد الشخص الشرير لا يعني إصدار الأحكام قبل الأوان، بل يتعلق الأمر بحماية نفسك من أولئك الذين يمكن أن يسببوا لك الأذى، لذا نستعرض
صفات الشخصية التي ينبغي أن تكون حذرًا في التعامل معها، حتى لو لم تقم بهذه الأفعال معك أنت، وفقاً لما نشره موقع "yourtango".
قناع يستمتعون بمصائب الآخرين
الاستمتاع بمصائب الآخرين هي سمة غالبا ما ترتبط بالأفراد السامين، فإذا أظهر شخصا ما في حياتك يستمتع بمصائب الآخرين، فهذا بمثابة علامة حمراء، فهي علامة على صفة سيئة، لا يتعلق الأمر بإصدار أحكام سريعة، بل يتعلق بالوعي وحماية نفسك من الأذى المحتمل.
دائماً غير صادقين
السمة الرئيسية للأفراد السامين هي عدم الأمانة، حيث إنهم يكذبون بشكل متكرر، ولا يبدو أن ذلك يزعجهم، وعادة ما تكون أكاذيبهم متنوعة، ويفعلون ذلك بسهولة، فعدم أمانتهم لم تكن مجرد عادة سيئة، فهي انعكاس لافتقارهم إلى النزاهة والتجاهل التام للحقيقة.
يفتقرون إلى التعاطف
التعاطف هو القدرة على فهم ومشاركة مشاعر الآخرين، إنه عنصر حاسم في العلاقات الصحية والفعالة، أما السامين
والمعتلين اجتماعيا، فمعروفون بافتقارهم إلى التعاطف، فإذا أجريت محادثة مع شخص يتجاهل مشاعرك، فمن المحتمل أنك تتعامل مع شخص سام أو شرير.
الازدواجية ـ صورة تعبيرية
متلاعبون
التلاعب هو سمة أساسية لدى الأفراد الذين يميلون نحو الجانب الشرير، حيث يستخدم هؤلاء الأفراد التلاعب للسيطرة على الآخرين والمواقف لصالحهم، فهم يحرفون الكلمات ويلعبون بالعواطف ويستغلون نقاط الضعف للحصول على ما يريدون.
لا يتحملون المسئولية أبداً
إنهم يرفضون تحمل المسئولية عن أفعالهم وبدلا من ذلك يلقون اللوم على الآخرين، سواء كان ذلك خطأ في العمل، أو علاقة فاشلة، أو وعدا مكسورا، فسوف يجدون دائماً طريقة لتجنب التعرض للمساءلة.
تعبير وجه مثير للقلق
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