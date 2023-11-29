5 عادات سيئة يجب التخلص منها حفاظا على نظافة منزلك.. منها تراكم الأوراق

MENAFN - Youm7) نبحث دائما عن طرق لجعل عملية تنظيف المنزل أسرع وأسهل. ولكن أحيانًا يؤدي اتباع طرق مختصرة معينة إلى جعل الأمر أكثر صعوبة عليك على المدى الطويل. ربما تكون أنت وعائلتك قد طورت بعض العادات السيئة التي تعيق قدرتك على إنجاز المهمة بكفاءة أكبر وتزيد من الفوضى في منزلك.وبحسب موقع "thespruce"، فإذا تم التخلص من تلك العادات أصبح المنزل أكثر جمالاً ونظاماً وترتيباً: تراكم الأوراق والفواتير

قد يؤدي تراكم الأوراق والملاحظات الورقية، والفواتير، وأوراق إرشادات الملابس، والجرائد والمجلات والأوراق المدرسية، إلى مزيد من الفوضى، حيث تظهر الأوراق المزيد من الفوضى، لذا عليك على الأقل تخصيص مكان بالقرب من المدخل لجميع البريد والنماذج الورقية واحتفظ بها في علبة، لسهولة فرزها أسبوعياً.

الفواتير ترك المناشف المبللة وستائر الدش مجمعة

عليك أن تتأكد من ترك مساحة الغسيل نظيفة وخالية من الملابس والمناشف أولا بأول، مع ضرورة عدم مزج المناشف المبللة مع الباقي الجاف حتى لا تظهر رائحة عفن، كما أنها تعمل على جذب الآفات، مثل النمل.

المناشف المبللة التنظيف باستخدام الأدوات غير النظيفة

كيف يمكنك أن تتوقع نتائج نظيفة عند استخدام أدوات التنظيف المتسخة؟ إذا كانت غسالتك تحتوي على رائحة ناتجة عن البكتيريا المتراكمة في بقايا المنظفات ، فسوف تصبح ملابسك كريهة الرائحة، إذا كان كيس المكنسة الكهربائية أو الفلتر ممتلئ بالغبار، فلن يقوم بعمل جيد في الامتصاص بعد الآن، خذ الوقت الكافي لتنظيف الأدوات جيدا بعد كل استخدام عن طريق تفريغها بالكامل أو غسلها بالماء الساخن وإضافة مطهر، بشكل دوري، أو استبدلها بأدوات جديدة.

ادوات غير نظيفة ترك الأطباق المتسخة في الحوض

إن ترك الأطباق القذرة في الحوض هو أرض خصبة لتكاثر البكتيريا، فعليك غسلها أول بأول أو رصها بغسالة الأطباق للتأكد من امتلائها وبدأ دورة التنظيف.

مواعين ارتداء الأحذية في المنزل

يعتبر ارتداء الأحذية أو الدخول بها داخل المنزل، واحدا من أكثر العادات السيئة، فهي لا تسبب في دخول الأوساخ فحسب، ونزع نظافة المنزل بل تقوم أي بإدخال البكتريا الضارة والفيروسات السيئة إلى المنزل التي قد يتأثر بها الكبير والصغير بسهولة.

الاحذية



