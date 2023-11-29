5 عادات سيئة يجب التخلص منها حفاظا على نظافة منزلك.. منها تراكم الأوراق

(MENAFN
- Youm7) نبحث دائما عن طرق لجعل عملية تنظيف المنزل أسرع وأسهل. ولكن أحيانًا يؤدي اتباع طرق مختصرة معينة إلى جعل الأمر أكثر صعوبة عليك على المدى الطويل. ربما تكون أنت وعائلتك قد طورت بعض العادات السيئة التي تعيق قدرتك على إنجاز المهمة بكفاءة أكبر وتزيد من الفوضى في منزلك.
وبحسب موقع "thespruce"، فإذا تم التخلص من تلك العادات أصبح المنزل أكثر جمالاً ونظاماً وترتيباً: تراكم الأوراق والفواتير
قد يؤدي تراكم الأوراق والملاحظات الورقية، والفواتير، وأوراق إرشادات الملابس، والجرائد والمجلات والأوراق المدرسية، إلى مزيد من الفوضى، حيث تظهر الأوراق المزيد من الفوضى، لذا عليك على الأقل تخصيص مكان بالقرب من المدخل لجميع البريد والنماذج الورقية واحتفظ بها في علبة، لسهولة فرزها أسبوعياً.
الفواتير ترك المناشف المبللة وستائر الدش مجمعة
عليك أن تتأكد من ترك مساحة الغسيل نظيفة وخالية من الملابس والمناشف أولا بأول، مع ضرورة عدم مزج المناشف المبللة مع الباقي الجاف حتى لا تظهر رائحة عفن، كما أنها تعمل على جذب الآفات، مثل النمل.
المناشف المبللة التنظيف باستخدام الأدوات غير النظيفة
كيف يمكنك أن تتوقع نتائج نظيفة عند استخدام أدوات التنظيف المتسخة؟ إذا كانت غسالتك تحتوي على رائحة ناتجة عن البكتيريا المتراكمة في بقايا المنظفات ، فسوف تصبح ملابسك كريهة الرائحة، إذا كان كيس المكنسة الكهربائية أو الفلتر ممتلئ بالغبار، فلن يقوم بعمل جيد في الامتصاص بعد الآن، خذ الوقت الكافي لتنظيف الأدوات جيدا بعد كل استخدام عن طريق تفريغها بالكامل أو غسلها بالماء الساخن وإضافة مطهر، بشكل دوري، أو استبدلها بأدوات جديدة.
ادوات غير نظيفة ترك الأطباق المتسخة في الحوض
إن ترك الأطباق القذرة في الحوض هو أرض خصبة لتكاثر البكتيريا، فعليك غسلها أول بأول أو رصها بغسالة الأطباق للتأكد من امتلائها وبدأ دورة التنظيف.
مواعين ارتداء الأحذية في المنزل
يعتبر ارتداء الأحذية أو الدخول بها داخل المنزل، واحدا من أكثر العادات السيئة، فهي لا تسبب في دخول الأوساخ فحسب، ونزع نظافة المنزل بل تقوم أي بإدخال البكتريا الضارة والفيروسات السيئة إلى المنزل التي قد يتأثر بها الكبير والصغير بسهولة.
الاحذية
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