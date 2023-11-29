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5 عادات في العلاقات العاطفية تشير إلى حاجتك لتطوير مهارات الاتصال

11/29/2023 4:59:00 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، فإن مهارات الاتصال الجيدة تلعب دورًا حاسمًا في إقامة علاقة صحية ومستدامة. إذا كنت تواجه بعض المشاكل في علاقتك مع شريك حياتك، فقد يكون السبب وجود بعض العادات السلبية في التواصل. في هذا التقرير من موقع "Yourtango" نتناول خمسة عادات تشير إلى أن مهاراتك في الاتصال تحتاج إلى تطوير:



الافتراضات
الافتراضات هي العدو الأول للتواصل الصادق والصحي في العلاقات العاطفية . عندما تفترض أن الطرف الآخر يفهم ما تقوله دون أن تعبر عن ذلك بوضوح، فإن ذلك يؤدي إلى انعدام التواصل الفعال ويسبب الارتباك في العلاقة. لذا، يجب عليك أن تكون واضحًا في التعبير عما تريده وأن تتجنب الافتراضات غير المنطقية.



التوقعات غير المعلنة
التوقعات غير المعلنة تؤثر سلبًا على مهارات الاتصال، حيث قد تتوقع أن الطرف الآخر يقوم من أجلك
بأمور معينة دون أن تعبّر عن ذلك بوضوح. من المهم أن تتحدث بصراحة عن توقعاتك وأن تعرف الطرف الآخر بما تتوقعه، فهذا يساعد في تجنب الاحتكاكات والشعور بالإهمال في العلاقة.



عدم التعبير بصراحة عن رغباتك
عدم التعبير بصراحة عن رغباتك يؤثر على العلاقة بشكل سلبي، حيث قد تشعر بأنك لا تستحق أن تحصل على ما تريده وتشعر بالإهمال. من المهم أن تتعلم كيفية التعبير عن رغباتك بوضوح وبصراحة، وأن تتجنب الاحتفاظ بمشاعرك ورغباتك داخلك.



عدم القدرة على قول "لا"
قول "لا" ليس أمرًا سهلاً في بعض الأحيان، ولكنه ضروري للحفاظ على صحة العلاقة. قد يكون من الصعب عليك قول "لا" خوفًا من إيذاء شريكك أو خوفًا من رد فعله. يجب أن تتعلم كيفية قول "لا" بثقة ووضوح، وأن تحترم احتياجاتك وحدودك الشخصية.



الاحتفاظ بالغضب وعدم التعبير عنه بشكل صحيح
عدم التعامل مع الغضب بشكل صحيح يمكن أن يؤثر سلبًا على مهارات الاتصال في العلاقة. قد تميل إلى الاحتفاظ بالغضب داخلك بدلاً من التعبير عنه بطريقة بناءة وصحية. قد يؤدي ذلك إلى تراكم المشاعر السلبية وتفاقم المشكلات في العلاقة. من المهم أن تتعلم كيفية التعبير عن الغضب بطريقة لبقة ومحترمة، وأن تبحث عن حلول بناءة للخلافات والمشاكل.


















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