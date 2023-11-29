5 عادات في العلاقات العاطفية تشير إلى حاجتك لتطوير مهارات الاتصال

(MENAFN
- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، فإن مهارات الاتصال الجيدة تلعب دورًا حاسمًا في إقامة علاقة صحية ومستدامة. إذا كنت تواجه بعض المشاكل في علاقتك مع شريك حياتك، فقد يكون السبب وجود بعض العادات السلبية في التواصل. في هذا التقرير من موقع "Yourtango" نتناول خمسة عادات تشير إلى أن مهاراتك في الاتصال تحتاج إلى تطوير:
الافتراضات
الافتراضات هي العدو الأول للتواصل الصادق والصحي في العلاقات العاطفية . عندما تفترض أن الطرف الآخر يفهم ما تقوله دون أن تعبر عن ذلك بوضوح، فإن ذلك يؤدي إلى انعدام التواصل الفعال ويسبب الارتباك في العلاقة. لذا، يجب عليك أن تكون واضحًا في التعبير عما تريده وأن تتجنب الافتراضات غير المنطقية.
التوقعات غير المعلنة
التوقعات غير المعلنة تؤثر سلبًا على مهارات الاتصال، حيث قد تتوقع أن الطرف الآخر يقوم من أجلك
بأمور معينة دون أن تعبّر عن ذلك بوضوح. من المهم أن تتحدث بصراحة عن توقعاتك وأن تعرف الطرف الآخر بما تتوقعه، فهذا يساعد في تجنب الاحتكاكات والشعور بالإهمال في العلاقة.
عدم التعبير بصراحة عن رغباتك
عدم التعبير بصراحة عن رغباتك يؤثر على العلاقة بشكل سلبي، حيث قد تشعر بأنك لا تستحق أن تحصل على ما تريده وتشعر بالإهمال. من المهم أن تتعلم كيفية التعبير عن رغباتك بوضوح وبصراحة، وأن تتجنب الاحتفاظ بمشاعرك ورغباتك داخلك.
عدم القدرة على قول "لا"
قول "لا" ليس أمرًا سهلاً في بعض الأحيان، ولكنه ضروري للحفاظ على صحة العلاقة. قد يكون من الصعب عليك قول "لا" خوفًا من إيذاء شريكك أو خوفًا من رد فعله. يجب أن تتعلم كيفية قول "لا" بثقة ووضوح، وأن تحترم احتياجاتك وحدودك الشخصية.
الاحتفاظ بالغضب وعدم التعبير عنه بشكل صحيح
عدم التعامل مع الغضب بشكل صحيح يمكن أن يؤثر سلبًا على مهارات الاتصال في العلاقة. قد تميل إلى الاحتفاظ بالغضب داخلك بدلاً من التعبير عنه بطريقة بناءة وصحية. قد يؤدي ذلك إلى تراكم المشاعر السلبية وتفاقم المشكلات في العلاقة. من المهم أن تتعلم كيفية التعبير عن الغضب بطريقة لبقة ومحترمة، وأن تبحث عن حلول بناءة للخلافات والمشاكل.
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