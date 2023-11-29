4 أبراج مميزة في العمل من المنزل.. السرطان تزيد إنتاجيته والعذراء يركز أكثر

(MENAFN
- Youm7) خلال فترة انتشار وباء كورونا لجأت الشركات إلى دفع موظفيها للعمل من المنزل، وذلك لتجنب مخاطر العدوي، وفي الوقت الذي كان هناك من لا يستطيع تنفيذ مهامه من المنزل، لوحظ أن هناك الكثير من الأشخاص ظهرت عليهم مواهب مختلفة ومتنوعة خلال فترة العمل من المنزل، حتى بعد تراجع الوباء أصبحوا يميلون إلى العمل من المنزل، وقد ينتمي هؤلاء الأفراد لأبراج فلكية محددة نستعرضها وفقاً لما نشره موقع "pinkvilla".
أب وأبنته برج الحمل
تمتلك الأبراج النارية دافعا ذاتيًا وانضباطا يدفعهم إلى تحقيق أهدافهم بشكل مستقل، ومع عدم وجود مشرف لتقديم التوجيه اليومي أثناء العمل في المقر الرسمي، فإن رواد الأعمال من برج الحمل بارعون في تحديد جداولهم الزمنية، كما أنهم سيكونون حريصين على تحديد الأولويات والحفاظ على أخلاقيات العمل القوية، حيث إن مولود برج الحمل سيكون أكثر دقة وسعيا على الاستمرار في التركيز على المهام، والوفاء بالمواعيد النهائية، والمثابرة في مواجهة التحديات.
برج الثور
برج الثور معروف بطبيعته العملية، وغالبا ما يكونون مجتهدين ومثابرين، لذلك، فإن الموظفين منهم الذين يعملون من المنزل، سوف يظهر عليهم إحساس قوي بالقدرة على التكيف، كما أنهم سيكونون قادرين على إنجاز أكبر قدر ممكن من المهام طويلة الأمد في وقت قصير، للبدء في مهام جديدة.
العمل في المنزل برج السرطان
عادة ما يكون السرطان مراعيا وسريع البديهة، لكن قلة من الناس يعرفون مدى تصميم السرطان وسعيه المستمر، حيث يتفوق هؤلاء الأفراد في تحديد أولويات المهام، وتقليل عوامل التشتيت، وتحسين ساعات عملهم، وإنجاز المزيد من المهام، وابتكار طرق أكثر لإنجاز أعمالهم بتميز واختلاف لتطوير العمل والارتقاء به.
برج العذراء
أصحاب برج العذراء يركزون على التفاصيل والتحليل، يمكن أن تكون هذه السمات ذات قيمة في إدارة تعقيدات العمل من المنزل، بدءا من الشئون المالية وحتى التنظيم، كما أنه غالبا سيكون متقنا للمعرفة الرقمية والتعامل التكنولوجي، الذي سيستغله لتحقيق النجاح والتقدم من داخل غرفته في المنزل.
العمل من المنزل
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