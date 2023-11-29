4 أبراج مميزة في العمل من المنزل.. السرطان تزيد إنتاجيته والعذراء يركز أكثر

MENAFN - Youm7) خلال فترة انتشار وباء كورونا لجأت الشركات إلى دفع موظفيها للعمل من المنزل، وذلك لتجنب مخاطر العدوي، وفي الوقت الذي كان هناك من لا يستطيع تنفيذ مهامه من المنزل، لوحظ أن هناك الكثير من الأشخاص ظهرت عليهم مواهب مختلفة ومتنوعة خلال فترة العمل من المنزل، حتى بعد تراجع الوباء أصبحوا يميلون إلى العمل من المنزل، وقد ينتمي هؤلاء الأفراد لأبراج فلكية محددة نستعرضها وفقاً لما نشره موقع "pinkvilla".

أب وأبنته برج الحمل

تمتلك الأبراج النارية دافعا ذاتيًا وانضباطا يدفعهم إلى تحقيق أهدافهم بشكل مستقل، ومع عدم وجود مشرف لتقديم التوجيه اليومي أثناء العمل في المقر الرسمي، فإن رواد الأعمال من برج الحمل بارعون في تحديد جداولهم الزمنية، كما أنهم سيكونون حريصين على تحديد الأولويات والحفاظ على أخلاقيات العمل القوية، حيث إن مولود برج الحمل سيكون أكثر دقة وسعيا على الاستمرار في التركيز على المهام، والوفاء بالمواعيد النهائية، والمثابرة في مواجهة التحديات.

برج الثور

برج الثور معروف بطبيعته العملية، وغالبا ما يكونون مجتهدين ومثابرين، لذلك، فإن الموظفين منهم الذين يعملون من المنزل، سوف يظهر عليهم إحساس قوي بالقدرة على التكيف، كما أنهم سيكونون قادرين على إنجاز أكبر قدر ممكن من المهام طويلة الأمد في وقت قصير، للبدء في مهام جديدة.

العمل في المنزل برج السرطان

عادة ما يكون السرطان مراعيا وسريع البديهة، لكن قلة من الناس يعرفون مدى تصميم السرطان وسعيه المستمر، حيث يتفوق هؤلاء الأفراد في تحديد أولويات المهام، وتقليل عوامل التشتيت، وتحسين ساعات عملهم، وإنجاز المزيد من المهام، وابتكار طرق أكثر لإنجاز أعمالهم بتميز واختلاف لتطوير العمل والارتقاء به.

برج العذراء

أصحاب برج العذراء يركزون على التفاصيل والتحليل، يمكن أن تكون هذه السمات ذات قيمة في إدارة تعقيدات العمل من المنزل، بدءا من الشئون المالية وحتى التنظيم، كما أنه غالبا سيكون متقنا للمعرفة الرقمية والتعامل التكنولوجي، الذي سيستغله لتحقيق النجاح والتقدم من داخل غرفته في المنزل.

العمل من المنزل



