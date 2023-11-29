نساء 5 أبراج يعشقن الذهب ويحرصن دائماً على شرائه .. أبرزها الحوت والأسد

MENAFN - Youm7) تعشق المرأة الإكسسوارات بكافة أشكالها وأنواعها، كما تحرص على اختيار ما يتوافق مع ذوقها الشخصى ويجعلها تحصل على إطلالة أنيقة ومميزة بين الآخريات، وبعضهن يفضلن ارتداء المشغولات الذهبي بكافة تصميماتها، ويعتقد أنهن ينتمين لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".





نساء أبراج يعشقن الذهب برج الأسد

تعشق نساء برج الأسد المشغولات الذهبية بكافة تصميماتها من أساور وسلاسل وغيرها من التصميمات المختلفة، والتي تجعلهن يشعرن بالمزيد من الثقة بالنفس أمام الآخريات، لذلك يحرصن على ارتداء هذه المشغولات دائماً.

إكسسوارات ذهبية





برج الميزان

تعشق امرأة برج الميزان المشغولات الذهبية بمختلف تصميماتها ولكن تختار منها التصميمات البسيطة وذلك لميلها لهذه النوعية من التصميمات والتي تجعلها تحصل على إطلالة أنيقة وراقية في مختلف المناسبات.

ذهب





برج السرطان

تفضل امرأة برج السرطان ارتداء المشغولات الذهبية كما تهديها لأحبائها، وتحرص على اختيار المشغولات التي تتسم بالأناقة والرقى وتحتوى على تصميمات تقليدية تذكرها بالإكسسوارات التي كانت ترتديها جدتها أو والدتها حتى تشعر بالإطمئنان والدفء عند ارتداء الإكسسوار.

مشغولات ذهبية





برج الحوت

تفضل امرأة برج الحوت ارتداء المشغولات الذهبية خاصة التصميمات الأنيقة والراقية التى تتشابه مع شخصيتها الحالمة والرومانسية، كما إنها تفضل إهداء المشغولات الذهبية لأحبائها .





برج الثور

تتسم امرأة برج الثور بالأناقة ومتابعة أبرز خطوط الموضة حتى في المشغولات الذهبية التي تحرص على اختيار منها ما يتوافق مع شخصيتها ويجعلها تحصل على إطلالة أنيقة ومميزة امام الآخريات سواء عند ذهابها لعملها أو حضورها إحدى المناسبات الاجتماعية المختلفة كما تحرص على اختيار الملابس التي تتوافق مع قطع الإكسسوارات التي ترتديها.