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فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم بـحياة كريمة

11/29/2023 4:58:56 AM
(MENAFN- Youm7) فرحة عارمة تجوب قرى شهداء بحر البقر 2 وبحر البقر4 وبحر البقر 5 وقرية الصالحية الأبطال وقرية الصالحية الأحرار وذلك بعد توصيل خدمة الغاز الطبيعى بها
ضمن مشروع "حياة كريمة"،حيث التقي "اليوم السابع" عددا من الأهالي والذين عبرو خلال حديثهم عن فرحتهم بدخول الغاز الطبيعى للمنازل والتخفيف من معاناة
استخدام اسطوانات البوتاجاز مؤكدين على أن توصيل الغاز الطبيعى بمنازلهم له أثر كبير فى تغير حياتهم وذلك لسهولة تواجده بالمنزل وانخفاض تكاليفه وكذلك سهولة تشغيله فى أى وقت مقارنة باسطوانة البوتاجاز.
وتحدث المهندس أحمد على غباشي مدير منطقة فاقوس والحسينية بالشركة الحديثة للغاز" مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للقري ضمن
حياة كريمة يتصدر أولويات الشركة وفقا لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حيث انطلقت الشركة بقوة للمساهمة في هذا المشروع الحيوى.


وأضاف المهندس أحمد على غباشى ،أن هناك
36 قرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن مشروع حياة كريمة يتم توصيلها بالغاز الطبيعى منهم قريتين تم توصيل الشبكة الخارجية وتدفيعها بالغاز الطبيعى موضحا أن هناك 34 قرية تم
توصيل شبكة داخلية وخارجية، قد تم تشغيل منهم 25قرية
وذلك بتشغيل أجهزة العملاء بالغاز الطبيعى وتم الأنتهاء
من الشبكة الداخلية لكامل القرى موضحا أنه جارى أعمال الشبكة الخارجية لباقي القرى.
وتابع المهندس أحمد على غباشى ،أن قرى حياة كريمة مركز الخسينية بمحافظة الشرقية
تضمنت الأتى "سعود-الظواهرية-البكارشة-الجمالية تانيس -الناصرية -منشأة بشارة- الطحاوى -النجيحي -المناجاة الصغرى -كفر المدينة -المناجاة الكبرى-إصلاح هانون -الأخيرة -كفر الربعمائة-سماكين الشرق -الحمادين -سماكين الغرب -حصة المناصرة -منشاة راغب الطحاوى -أبو عريضة -الملكين البحرية-الملكين القبلية -مصطفى خليل-قهبونة-الحجازية- -منشاة أبو عامر -الصالحية البساتين -الصالحية الأحرار -الصالحية الأبطال -شهداء بحر البقر 2 -بحر البقر 3 -بحر البقر 4-بحر البقر 5-القصبي شرق-حذورة-الرست".
وأشار المهندس أحمد على غباشى،أن شركة مودرن جاس أطلقت اول شعلة غاز طبيعي
لأول وحدة سكنية بقرية شهداء بحر البقر 2 بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
وأضاف رئيس منطقة فاقوس والحسينية بشركة مودرن جاس،أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1476 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 3 تعدية دفع نفقي موجه HDD،
كما تم
تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال
26175 متر شاملة فرعات المنازل.
وأشار المهندس أحمد على غباشى ،أنه تم مناشدة ناشدت المواطنين في قرية شهداء بحر البقر 2 بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك .
وتابع المهندس أحمد على غباشى ،أنه تم أطلاق اول شعلة غاز طبيعي
لأول وحدة سكنية بقرية بحر البقر 4 بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
وذكر ،أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1470 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 3 تعدية دفع نفقي موجه HDD،
كما تم
تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال
9249 متر شاملة فرعات المنازل.
وتابع ،أنه تم إطلاق اول شعلة غاز طبيعي
لأول وحدة سكنية بقرية بحر البقر 5 بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لافتا أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 2380 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 3 تعدية دفع نفقي موجه HDD،
كما تم
تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال
5837 متر شاملة فرعات المنازل.
وأضاف،أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي
لأول وحدة سكنية بقرية الصالحية الأحرار بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري موضحا أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 3823 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 2 تعدية دفع نفقي موجه HDD،
كما تم
تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال
6690 متر شاملة فرعات المنازل.
وتابع المهندس أحمد على غباشى ،أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي
لأول وحدة سكنية بقرية الصالحية الأبطال بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري موضحا أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 2273 متر ضغط تشغيل 7 بار، كما تم
تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال
3607 متر شاملة فرعات المنازل.
يذكر أن
شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول تمكنت
من إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لنحو 66 قرية تقع ضمن نطاق "حياة كريمة" في محافظات سوهاج وقنا والشرقية، والقنطرة شرق.

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (1)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (2)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (3)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (4)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (5)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (6)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (7)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (8)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (9)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (10)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (11)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (12)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (13)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (14)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (15)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (16)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (17)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (18)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (19)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (20)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (21)

فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم (22)








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