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الإحصاء: 152.9ألف كم إجمالى أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2021/2022

11/29/2023 4:58:56 AM
(MENAFN- Youm7) أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء نشــرة " حصــر الطرق والكبارى عام 2021/2022"، ومن أهم مؤشراتها

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 152,9 ألف كم
عـــــام2021/ 2022 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف.



وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـــلى مستوى الجمهورية 124.9ألف كم عام 2021/ 2022.



وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية
28 ألف كم عام 2021/ 2022.



وطبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8 ٪ ، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2٪ من الإجمالى عـــام 2021/ 2022
.



وبلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى منها 40263 كوبــرى تابعـة لوزارة الموارد المائيـة والـري بنسبة 87.5٪، 2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكبـــاري بنسبة 5.1 ٪، 2284 كوبرى تابعة
لمديريـات الطرق/ المحليـــات بالمحـــافظات بنسبة5 ٪، 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4 ٪، 939 كوبــــرى تابـــع للهيئة القوميـــة لسكك حديـد مصـر بنسبة 2 ٪، 7 كباري تابعة لهيئة قناة السويس بنسبة 0.02 ٪، 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪
من الإجمالي عـام 2021/ 2022.



وطبقــــاً للاستخـدام بلـغ عـدد كبـاري المشاه 9 كباري بنسبة 0.4٪، كبـارى المركبات 1192
كوبرى بنسبة 51.1٪، 1133 أخري بنسبة 48.5٪ من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عام 2021/2022.



وبلغ إجمالي أعـداد الانفــــاق طبقـاً للتبعيـة 241 نفـق، منها 139 نفـــق تابـع للهيئـة العامة للطــرق والكباري بنسبة 57.7٪، 66 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 27.4٪، 24 نفق تابعة لهيئة المـجـتـمعـات العــمرانـية الجديدة بنسبة 10٪، 5 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 2.1٪، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9٪ من الإجمالي عام 2021/ 2022.



وطبقاً للاستخدام بلغ عدد أنفاق المشاه 39 نفق بنسبة 16.2٪، أنفاق السيارات 202نفق بنسبة 83.8٪
من الإجمالى عام 2021/ 2022.












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