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الإسكان: جهاز مدينة الشروق يُزيل دور مخالف بأحد العقارات على نفقة المخالف

11/29/2023 4:58:55 AM
(MENAFN- Youm7) قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة المبانى المخالفة بحضور العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير المدينة، لإزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الرابع بالمدينة، وذلك لقيام صاحب العقار بزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، حيث تمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.



كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل العقارى على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.



وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى، بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمالٍ مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص، حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات، والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.



وأضاف المهندس على سعد، أنه نظراً لما تلاحظ من رصد حالات تعدى على 3 وحدات سكنية شاغرة مملوكة للجهاز، فقد قام الجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، بإخلاء الوحدات، وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون واستيداء حق الدولة.



وأضاف المهندس على سعد، أن اللجنة قامت بتأمين الوحدات بعد إخلائها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.



وشدد رئيس الجهاز على تكثيف المرور الدورى من اللجنة المختصة بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصصة لهم، بغرض عدم التعدى عليها من أى عناصر تخريبية، وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.
















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