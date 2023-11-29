أخناتون.. أسرار فرعون مصر صاحب مشروع الإصلاح الدينى

MENAFN - Youm7) شرع أخناتون الذى حكم مصر من 1354 إلى 1336 قبل الميلاد في إصلاح ديني جذري حين تخلى عن الشرك التقليدي في مصر لصالح عبادة إله الشمس آتون، وقد تضاعفت شهرته من خلال ارتباطه بالملكة الشهيرة نفرتيتي وتوت عنخ آمون ، الذي يُعتقد أنه ابنه ووريثه.

لم يكن من المقدر له أن يكون أخناتون فرعونًا وكان أخوه الأكبر تحتمس هو ولي العهد وكان من المقرر أن يصبح تحتمس الخامس، وقد استعد تحتمس لدوره بأن أصبح رئيس كهنة بتاح في ممفيس، مما عرّفه على متطلبات الحياة العامة والطقوس التي ستكون جزءًا مهمًا من الحياة العامة.

إلا أن تحتمس توفي فجأة في السنوات الأخيرة من حكم والده ومع أن ملابسات وفاته غير معروفة، لكن وفاته المبكرة مهدت الطريق أمام فرعون مصر الأكثر إثارة للجدل ليحل محله.

ومع ذلك، ففي حوالي العام الثالث أو الرابع، كسر التقاليد من خلال إقامة مهرجان سيد المقدس تكريمًا لآتون، والذي كان من المفترض أن يقام فقط في العام الثلاثين للفرعون كما قام ببناء معابد آتون داخل مجمع معابد آمون المقدس في طيبة وبحلول العام الخامس، كان قد غير اسمه إلى أخناتون وكان يعتنق ديانة جديدة علنًا.

ويبدو أن هذه العروض الصارخة لعدم احترام التقاليد قد خلقت أعداء وقد يكون هذا هو السبب وراء هجر أخناتون للعاصمة القديمة طيبة واختياره لتأسيس مدينته الجديدة في العمارنة.

وتحمل اللوحة الحدودية، التي تميز موقع العمارنة، نقوشًا مثيرة للاهتمام تشير إلى أن الناس لم يكونوا راضين عن فرعونهم الجديد.

ويعتقد بعض علماء المصريات أن هذه النقوش تشير إلى مؤامرة، وربما حتى تمرد ضد أخناتون ولم يكن الفرعون ليعترف بمثل هذا الأمر علنًا أبدًا، لكن هذه النقوش تشير إلى سر حاول أخناتون دفنه.

استمرت الاضطرابات طوال فترة حكمه فتمردت القبائل في النوبة في العام الثاني عشر من حكمه، وخرج التابعون المصريون في سوريا وكانان من قبضتهم وعلى وجه الخصوص، بدأ الملك أزيرو بمداهمة الحلفاء المصريين في كنعان

ولكن لم تتم معاقبته مطلقًا وسرعان ما انشق ليتحالف مع الإمبراطورية الحثية الصاعدة، التي بدأت تنافس قوة مصر في المنطقة.