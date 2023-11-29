فوز الأديب العراقى فرات العانى بجائزة الأدب العربى بباريس لعام 2023

MENAFN - Youm7) فاز الروائى العراقى فرات العانى بجائزة الأدب العربى فى دورته الـ11 لعام 2023، من مؤسسة جان لوك لاجاردير ومعهد العالم العربى بباريس، عن روايته"Je mesouviens de Falloujah" الصادرة عن دار النشرJC Lattès.

وتحكى رواية "أتذكر الفلوجة" قصة الهوية وإعادة تصور ما انقطع من حوار بين الأب والابن، في سردية القصة، أنه مع أوائل سبعينيات القرن الماضي قرر الشاب رامي، الهروب من ديكتاتورية الحاكم، فلجأ إلى فرنسا وبقى متكتمًا بشأن ماضيه، وفى نهاية حياته، وهو فى المستشفى، يقول "أتذكر الفلوجة" لابنه الذي يرى أنها فرصة لاكتشاف قصة والده أخيرًا.

وكانت قائمة الأعمال المرشحة للجائزة هذا العام ضمت 7 روايات، هي "أبواب الجنة" لطالب الرفاعي من الكويت، ترجمة لوك باربوليسكو، ورواية "أتذكر الفلوجة" لفرات العاني من العراق، ورواية "بساتين البصرة" لمنصورة عز الدين من مصر، رواية "الأخوات الخمس" لسلمى كوجوك من لبنان، رواية "على خط الزوال غرينتش" لشادي لويس من مصر، بالإضافة إلى رواية "لو كان لدي فرنك" لعبد الكريم الصيفي من الجزائر، ورواية "مقام الريح" لسمر يزبك من سورية.

ووفق لائحة عمل الجائزة، سيتم تقديم أربعة لقاءات أدبية مع المتأهلين للتصفيات النهائية للجائزة، وذلك في مكتبة معهد العالم العربي، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، علماً بأن الجائزة تُمنح من قبل لجنة التحكيم لعمل واحد، وسيحصل على مبلغ 10 آلاف يورو، حيث سيتم الكشف عن اسم الفائز خلال الحفل الذي سيعقد بتاريخ 28 نوفمبر 2023، في معهد العالم العربي (IMA).

وتأسست جائزة الأدب العربي عام 2013 وتمنح كل عام لكاتب عربيّ عن عمل أدبيّ منشور له باللغة الفرنسية أو مترجم من العربية، والجائزة تشملُ الرواية والمجمُوعات القصصية، وتشترك مؤسسة" لاغاردير" (المالكة للعديد من دُور النّشر والصّحف والإذاعات) في الإشراف على هذه الجائزة المرمُوقة التّي تُعدّ الوحيدة المُخصّصة للأدب العربي في فرنسا والهادفة إلى تشجيع نشره باللّغة الفرنسية.