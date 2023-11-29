حكاية أغلى لوحة فى 2023.. كيف رسم بيكاسو لوحة امرأة مع ساعة؟

(MENAFN
- Youm7) بيعت لوحة بابلو بيكاسو المرسومة سنة 1932 للعشيقة وملهمة ماري تيريز والتر، "امرأة مع ساعة"، في مزاد سوثبى مقابل 139 مليون دولار لتضحى هذه اللوحة الرائعة أغلى عمل فني تم بيعه حتى الآن في عام 2023 وتمثل ثاني أعلى سعر لبيكاسو.
ولكن نظرًا لأن العالم غير مستقر للغاية، فى ظل حروب برية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط القابل للاشتعال، يبقى أن نؤكد أن هذه الزيادة البالغة 19 مليون دولار عن تقديرات سوثبي تكشف واقع السوق.
لنتكلم عن حكاية اللوحة والبداية من الشخصية المحورية فيها وهي ماري تيريز والتر، الابنة الشقراء المذهلة لأم فرنسية وأب سويدي، ولدت عام 1909، وكانت تبلغ من العمر 17 عامًا عندما اقتربت بعد رحلة تسوق مع والدتها خارج جاليري لافاييت في باريس حين التقت الرسام الإسباني بابلو بيكاسو، الذي قال: "لديك وجه مثير للاهتمام. أود أن أرسم صورة لك. أنا بيكاسو".
نجح بابلو بيكاسو في إقناعها بالجلوس لرسمها، وبعد أسبوع، أصبح الرسام والسيدة والتر عاشقين. كانت العلاقة معقدة فقد كان بيكاسو لا يزال متزوجًا من راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولجا خوخلوفا، ومن هنا رسم بيكاسو تلك للوحة.
بعدها رسم بيكاسو ونحت ما يقرب من عشرين نموذجًا لها خلال ثلاثينيات القرن العشرين الأكثر خصوبة وكانت نموذجًا لثلاث شخصيات في لوة جيرنيكا، وقد اعترفت ماري تيريز لاحقًا بطريقتها الصادقة بأنها "لم تكن تعرف ما الذي كان يقصده برسمها الذى ظهر في اللوحة" لكن مؤرخو الفن
سموا ماري تيريز والتر باسم "الملهمة الذهبية".
امرأة مع ساعة
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