حكاية أغلى لوحة فى 2023.. كيف رسم بيكاسو لوحة امرأة مع ساعة؟

MENAFN - Youm7) بيعت لوحة بابلو بيكاسو المرسومة سنة 1932 للعشيقة وملهمة ماري تيريز والتر، "امرأة مع ساعة"، في مزاد سوثبى مقابل 139 مليون دولار لتضحى هذه اللوحة الرائعة أغلى عمل فني تم بيعه حتى الآن في عام 2023 وتمثل ثاني أعلى سعر لبيكاسو.

ولكن نظرًا لأن العالم غير مستقر للغاية، فى ظل حروب برية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط القابل للاشتعال، يبقى أن نؤكد أن هذه الزيادة البالغة 19 مليون دولار عن تقديرات سوثبي تكشف واقع السوق.

لنتكلم عن حكاية اللوحة والبداية من الشخصية المحورية فيها وهي ماري تيريز والتر، الابنة الشقراء المذهلة لأم فرنسية وأب سويدي، ولدت عام 1909، وكانت تبلغ من العمر 17 عامًا عندما اقتربت بعد رحلة تسوق مع والدتها خارج جاليري لافاييت في باريس حين التقت الرسام الإسباني بابلو بيكاسو، الذي قال: "لديك وجه مثير للاهتمام. أود أن أرسم صورة لك. أنا بيكاسو".

نجح بابلو بيكاسو في إقناعها بالجلوس لرسمها، وبعد أسبوع، أصبح الرسام والسيدة والتر عاشقين. كانت العلاقة معقدة فقد كان بيكاسو لا يزال متزوجًا من راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولجا خوخلوفا، ومن هنا رسم بيكاسو تلك للوحة.

بعدها رسم بيكاسو ونحت ما يقرب من عشرين نموذجًا لها خلال ثلاثينيات القرن العشرين الأكثر خصوبة وكانت نموذجًا لثلاث شخصيات في لوة جيرنيكا، وقد اعترفت ماري تيريز لاحقًا بطريقتها الصادقة بأنها "لم تكن تعرف ما الذي كان يقصده برسمها الذى ظهر في اللوحة" لكن مؤرخو الفن

سموا ماري تيريز والتر باسم "الملهمة الذهبية".

امرأة مع ساعة







