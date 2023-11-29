-->

Thursday, 30 November 2023 07:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إتاحة لعبة Assassin's Creed Syndicate لمستخدمى الكمبيوتر مجانا

11/29/2023 4:58:45 AM
(MENAFN- Youm7) تقدم شركة
Ubisoft لعبة Assassin's Creed Syndicate مجانًا على الكمبيوتر حتى 6 ديسمبر، حيث تم إصدار اللعبة في عام 2015 لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 4 وXbox One وتقع أحداثها في لندن الفيكتورية، وتتبع القصة القاتلين التوأم جاكوب وإيفي فراي أثناء قتالهما للقضاء على فرسان الهيكل وتحرير المدينة لمواطنيها.



وللمطالبة بالنسختك المجانية ما عليك سوى زيارة متجر Ubisoft وتنزيله قبل الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 6 ديسمبر 2023، ويعد هذا العرض جزءًا من احتفال Ubisoft ببدء موسم التسوق أثناء العطلات، ولا تفوت هذه الفرصة للاستمتاع باللعبة مجانًا.



Assassin's Creed Syndicate هو العنوان الرئيسي التاسع في سلسلة المغامرات والحركة الطويلة الأمد، إنها اللعبة الأولى في السلسلة التي تضم بطلين، جاكوب وإيفي فراي، وهما شقيقان يحاولان إيقاف تأثير تمبلر في لندن الفيكتورية، وقد تم إعداد اللعبة في لندن الفيكتورية وتقدم نظام اجتياز جديد ومعارك العصابات وأسلوب اللعب المألوف القائم على التخفي.



كانت Assassin's Creed Syndicate هي آخر لعبة رئيسية في السلسلة قبل تحولها إلى نوع RPG، ويتضمن المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الخاص باللعبة Jack The Ripper ويقدم لمحة عما ستبدو عليه اللعبة المستقبلية التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية.












MENAFN29112023000132011024ID1107507737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث