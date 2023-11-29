جوجل كروم يتوقف قريبًا عن دعم بعض هواتف أندرويد

MENAFN - Youm7) ستتوقف شركة جوجل قريبًا عن تقديم التحديثات لمتصفح Chrome الخاص بها على العديد من الهواتف الذكية، التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل Android، كما ستتوقف الشركة أيضًا عن تحديث تطبيق Google Calendar التابع لها أيضا على هذه الهواتف، وفقاً لموقع 9to5Google.

ومن المتوقع أن تقوم شركة البحث العملاقة بإسقاط دعم Chrome على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 7.1 والإصدارات الأقدم بدءًا من الإصدار 120 كما تقول صفحة الدعم في جوجل.

وتقول جوجل إن Chrome 119 يتضمن أيضًا رسالة للمستخدمين على الهواتف الذكية القديمة، تطلب منهم التحديث إلى إصدار أحدث من Android وهذا يعني أنه إذا كان هاتفك الذكي لا يعمل بنظام التشغيل Android 8 (Oreo) أو إصدار أحدث، فلن تتلقى تحديثًا لمتصفح Chrome 120 ومن المتوقع أن يؤثر هذا على نحو 8% من مالكي الهواتف الذكية بنظام Android

الذين لديهم Android Nougat والإصدارات السابقة، وفقًا لإحصائيات استخدام Android التي ظهرت في يونيو.

وفي الوقت نفسه أفاد موقع TheSpAndroid أن جوجل تقوم بإعداد رسالة لمستخدمي تقويم جوجل الذين يعملون على أندرويد 7.1 والإصدارات الأقدم، لإبلاغهم بأن الدعم لإصدار أندرويد الخاص بهم قد تم إسقاطه ويطلب منهم التحديث إلى إصدار أحدث من نظام تشغيل جوجل.