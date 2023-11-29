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تقارير: أبل تعمل على تطوير 4 إصدارات جديدة من Vision Pro

11/29/2023 4:58:45 AM
(MENAFN- Youm7) لا يزال العمل مستمرًا على العديد من سماعات الرأس Vision Pro من الجيل التالى، وفقًا لتقريرين جديدين صدرا من آسيا، حيث تدعى DigiTimes أن هناك أربع سماعات رأس Vision Pro مختلفة من الجيل الثانى قيد التطوير، بما فى ذلك خليفة مباشر لنموذج الجيل الأول ونموذج بأسعار معقولة، لكن طبيعة النموذجين الآخرين من الجيل الثاني غير واضحة.



ويقال إن فاتورة المواد (BOM) لسماعات الرأس ذات الأسعار المعقولة ستكون نصف تكلفة الجيل الأول من Vision Pro لتمكين سعر التجزئة المنخفض بشكل كبير، ومن الواضح أن عينات من هذا الجهاز من المقرر أن تبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتبع ذلك الإطلاق في النصف الثاني من عام 2025 على أقرب تقدير.



ووفقًا لتقرير منفصل من Interface News بدأت شركة Apple في التواصل مع سلسلة التوريد الخاصة بها بشأن منتجات Vision Pro من الجيل الثاني والثالث، سعيًا لخفض التكاليف لخفض الأسعار وتعزيز المبيعات في المستقبل، وتدعي Interface News أيضًا أن الإنتاج الضخم للجيل الأول من Vision Pro سيبدأ في ديسمبر بدفعة أولية مكونة من 400000 وحدة، يبدو أن شركة Apple لديها هدف مبيعات يبلغ حوالي مليون وحدة بحلول عام 2024، ومن المقرر إطلاق الجيل الأول من سماعة الرأس Vision Pro مطلع العام المقبل في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 3499 دولارًا.












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