-->

Thursday, 30 November 2023 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميزة Screen Distance من أبل تساعد على حماية عينيك من الهاتف.. اعرف ازاى

11/29/2023 4:58:45 AM
(MENAFN- Youm7) تساعد إحدى الميزات الصحية الجديدة من أبل لأجهزة iPhone
وiPad
التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17 في منع إجهاد العين لدى الجميع، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال، إليك كيفية استخدام ميزة Screen Distance "مسافة شاشة" علي جهاز
iPhone
وiPad
وكيفية عملها، وفقاً لموقع 9to5mac.

تسلط شركة Apple الضوء على أنه من الأفضل إبقاء الأجهزة على بعد 12 بوصة على الأقل من عينيك، ولكن بالطبع، من السهل أن تكون معتادًا على استخدامها بشكل أقرب من ذلك.

لذا، مع iOS 17 وiPadOS 17، هناك ميزة جديدة مفيدة تسمى مسافة الشاشة Screen Distance والتي تجعل من السهل بناء عادة استخدام iPhone وiPad على مسافة صحية، بالنسبة للأطفال، يقلل ذلك من خطر الإصابة بقصر النظر، وبالنسبة للجميع، يساعد ذلك في تقليل أو منع إجهاد العين.

كيفية استخدام ميزة مسافة شاشة
في
:iOS 17

1- على جهاز iPhone أو iPad المزود بـ Face ID الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 17، افتح تطبيق الإعدادات.

2- اختر "مدة استخدام الجهاز" – انظر الآن أدناه واضغط على "مسافة الشاشة".

3- الآن اضغط على متابعة، ثم قم بتشغيل مسافة الشاشة.

4- بعد الضغط على "تشغيل مسافة الشاشة"، تكون جاهزًا تمامًا.

يظهر في لقطة الشاشة الوسطى واليمنى أدناه، هذا هو الشكل الذي يبدو عليه الأمر عندما يكتشف iPhone أو iPad
أنك تحمل جهازك قريبًا جدًا.

بعد أن تسحبه بعيدًا عن وجهك، اضغط فوق "متابعة" للخروج من نافذة مسافة الشاشة المنبثقة.







MENAFN29112023000132011024ID1107507734

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث