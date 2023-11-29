ميزة Screen Distance من أبل تساعد على حماية عينيك من الهاتف.. اعرف ازاى

MENAFN - Youm7) تساعد إحدى الميزات الصحية الجديدة من أبل لأجهزة iPhoneوiPadالتي تعمل بنظام التشغيل iOS 17 في منع إجهاد العين لدى الجميع، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال، إليك كيفية استخدام ميزة Screen Distance "مسافة شاشة" علي جهازiPhoneوiPadوكيفية عملها، وفقاً لموقع 9to5mac.

تسلط شركة Apple الضوء على أنه من الأفضل إبقاء الأجهزة على بعد 12 بوصة على الأقل من عينيك، ولكن بالطبع، من السهل أن تكون معتادًا على استخدامها بشكل أقرب من ذلك.

لذا، مع iOS 17 وiPadOS 17، هناك ميزة جديدة مفيدة تسمى مسافة الشاشة Screen Distance والتي تجعل من السهل بناء عادة استخدام iPhone وiPad على مسافة صحية، بالنسبة للأطفال، يقلل ذلك من خطر الإصابة بقصر النظر، وبالنسبة للجميع، يساعد ذلك في تقليل أو منع إجهاد العين.

كيفية استخدام ميزة مسافة شاشة

في

:iOS 17

1- على جهاز iPhone أو iPad المزود بـ Face ID الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 17، افتح تطبيق الإعدادات.

2- اختر "مدة استخدام الجهاز" – انظر الآن أدناه واضغط على "مسافة الشاشة".

3- الآن اضغط على متابعة، ثم قم بتشغيل مسافة الشاشة.

4- بعد الضغط على "تشغيل مسافة الشاشة"، تكون جاهزًا تمامًا.

يظهر في لقطة الشاشة الوسطى واليمنى أدناه، هذا هو الشكل الذي يبدو عليه الأمر عندما يكتشف iPhone أو iPad

أنك تحمل جهازك قريبًا جدًا.

بعد أن تسحبه بعيدًا عن وجهك، اضغط فوق "متابعة" للخروج من نافذة مسافة الشاشة المنبثقة.