رويترز: مسؤول كبير فى حماس يدعو إيلون ماسك لزيارة غزة.. ورئيس X يرد

MENAFN - Youm7) دعا مسؤول كبير في حماس، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم الدمار الذى أحدثه القصف الإسرائيلي، وفقاً لرويترز.

وقال ماسك في تغريدة له على منصة إكس ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة حماس له بزيارة غزة:" يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حاليا، لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف".

وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت: "ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق أهل غزة، وذلك التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية".

قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي، الذي تعرض للهجوم بسبب تأييده لمنشور معاد لليهود، بجولة في موقع هجوم حماس على إسرائيل، وتأتي تصريحات حمدان بعد يوم واحد من تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس لمدة 48 ساعة إضافية.

وقال: "خلال 50 يوما، أسقطت إسرائيل أكثر من 40 ألف طن من المتفجرات على منازل سكان غزة، وأدعو الرئيس الأمريكي بايدن إلى إعادة النظر في العلاقة الأمريكية مع إسرائيل والتوقف عن تزويدهم بالأسلحة".

وفي حديثه عن الدمار الذي لحق بغزة على يد إسرائيل منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، دعا حمدان المجتمع الدولي إلى إرسال فرق دفاع مدني متخصصة بسرعة للمساعدة في انتشال الجثث التي لا تزال محاصرة تحت الأنقاض، وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية ، لا يزال الآلاف محاصرين.

وكانت الهدنة التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي هي أول وقف للقتال خلال الأسابيع السبعة منذ هجوم حماس على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة إلى غزة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.

وردا على هذا الهجوم، قصفت إسرائيل القطاع وشنت هجوما بريا في الشمال، ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن ما لا يقل عن 16 ألف فلسطيني قتلوا، كما شرد مئات الآلاف.