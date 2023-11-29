لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة..((التسهيلات التجارية)) تخصص 1% من ريع ((امتياز)) لصالح حملة ((أغيثوا غزة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية
مبادرة تخصيص
ما نسبته 1 % من
ريعها
من معاملات حاملي بطاقة «امتياز»، وعلى
مدار
يومي
الجمعة والسبت 1 و2 ديسمبر،
لصالح حملة «أغيثوا غزة» التي دشنتها المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية
لإغاثة الشعب الفلسطيني
خلال المحنة التي يمر بها،
وأوضحت الشركة أنه
سيتم توجيه هذه الأموال المخصصة بالكامل لصالح الحملة
لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني
وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة.
وتأتي هذه المبادرة تلبيةً للنداء الوطني وانطلاقًا من التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، ودورها الإنساني في خدمة المجتمع والاهتمام الموجه نحو خدمة المتضررين وضمن إطار سياستها لتقديم
الدعم
والتبرعات بشكل دائم لجميع الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والحملات الإغاثية والإنسانية
الرسمية،
كما دعت الشركة
إلى تشجيع
عملاءها
في استخدام بطاقة امتياز لدعم هذه المبادرة
خلال الفترة المذكورة.
وأكد
عبدالله بوخوة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية
أن استقطاع الشركة لجزء من أرباحها من بطاقة امتياز لصالح الأشقاء الفلسطينيين
يقع ضمن
إطار
المبادرات
الوطنية في مملكة البحرين لتقديم كل العون والدعم الإغاثي والإنساني للمحتاجين في قطاع غزة، والوقوف إلى جوارهم وتخفيف معاناتهم ومساندتهم في محنتهم.
وقال بوخوة «نحرص على
دعم
المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
لتقديم أعمال الخير والبر وإيصال المعونات للمتضررين والذي سيسهم في تخفيف المحنة
عن
الأشقاء في دولة فلسطين،
وتحقيقاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية
وترسيخ معاني التلاحم والتراحم بين أبناء الأوطان العربية».
وتؤكد هذه
الخطوة
التزام
شركة البحرين للتسهيلات التجارية
بدورها في دعم التقدم المستدام للمجتمعات وتعزيز ثقافة
المشاركة والعطاء في المجالات والقضايا الإنسانية والاجتماعية والإغاثية.
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