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لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة..((التسهيلات التجارية)) تخصص 1% من ريع ((امتياز)) لصالح حملة ((أغيثوا غزة))

11/29/2023 4:58:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‮
‬مبادرة‭ ‬تخصيص
ما‭ ‬نسبته‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من
ريعها
من‭ ‬معاملات‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬،‭ ‬وعلى
مدار‮
‬يومي‮
‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬ديسمبر،‮
‬لصالح‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬دشنتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‮
‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮
‬خلال‭ ‬المحنة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها،‮
‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أنه
سيتم‭ ‬توجيه‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬المخصصة‭ ‬بالكامل‭ ‬لصالح‭ ‬الحملة
لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮
‬وتوفير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تلبيةً‭ ‬للنداء‭ ‬الوطني‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ودورها‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاهتمام‭ ‬الموجه‭ ‬نحو‭ ‬خدمة‭ ‬المتضررين‭ ‬وضمن‭ ‬إطار‭ ‬سياستها‭ ‬لتقديم
الدعم
والتبرعات‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬لجميع‭ ‬الهيئات‭ ‬والجمعيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحملات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والإنسانية
الرسمية،‮
‬كما‭ ‬دعت‭ ‬الشركة
إلى‭ ‬تشجيع
عملاءها
في‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬امتياز‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة
خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة‭.‬‮

وأكد
عبدالله‭ ‬بوخوة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية
أن‭ ‬استقطاع‭ ‬الشركة‭ ‬لجزء‭ ‬من‭ ‬أرباحها‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬امتياز‭ ‬لصالح‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‮
‬يقع‭ ‬ضمن
إطار
المبادرات
الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬العون‭ ‬والدعم‭ ‬الإغاثي‭ ‬والإنساني‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جوارهم‭ ‬وتخفيف‭ ‬معاناتهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭.‬

وقال‭ ‬بوخوة‭ ‬‮«‬نحرص‭ ‬على
دعم
المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‮
‬لتقديم‭ ‬أعمال‭ ‬الخير‭ ‬والبر‭ ‬وإيصال‭ ‬المعونات‭ ‬للمتضررين‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬المحنة
عن
الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‮
‬وتحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬الاجتماعية
وترسيخ‭ ‬معاني‭ ‬التلاحم‭ ‬والتراحم‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الأوطان‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه
الخطوة
التزام
شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية
بدورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التقدم‭ ‬المستدام‭ ‬للمجتمعات‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة
المشاركة‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬والقضايا‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والإغاثية‭.‬

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