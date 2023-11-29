لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة..((التسهيلات التجارية)) تخصص 1% من ريع ((امتياز)) لصالح حملة ((أغيثوا غزة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‮

‬مبادرة‭ ‬تخصيص

ما‭ ‬نسبته‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من

ريعها

من‭ ‬معاملات‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬،‭ ‬وعلى

مدار‮

‬يومي‮

‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬ديسمبر،‮

‬لصالح‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬دشنتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‮

‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮

‬خلال‭ ‬المحنة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها،‮

‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أنه

سيتم‭ ‬توجيه‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬المخصصة‭ ‬بالكامل‭ ‬لصالح‭ ‬الحملة

لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮

‬وتوفير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تلبيةً‭ ‬للنداء‭ ‬الوطني‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ودورها‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاهتمام‭ ‬الموجه‭ ‬نحو‭ ‬خدمة‭ ‬المتضررين‭ ‬وضمن‭ ‬إطار‭ ‬سياستها‭ ‬لتقديم

الدعم

والتبرعات‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬لجميع‭ ‬الهيئات‭ ‬والجمعيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحملات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والإنسانية

الرسمية،‮

‬كما‭ ‬دعت‭ ‬الشركة

إلى‭ ‬تشجيع

عملاءها

في‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬امتياز‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة

خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة‭.‬‮

‬

وأكد

عبدالله‭ ‬بوخوة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية

أن‭ ‬استقطاع‭ ‬الشركة‭ ‬لجزء‭ ‬من‭ ‬أرباحها‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬امتياز‭ ‬لصالح‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‮

‬يقع‭ ‬ضمن

إطار

المبادرات

الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬العون‭ ‬والدعم‭ ‬الإغاثي‭ ‬والإنساني‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جوارهم‭ ‬وتخفيف‭ ‬معاناتهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭.‬

وقال‭ ‬بوخوة‭ ‬‮«‬نحرص‭ ‬على

دعم

المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‮

‬لتقديم‭ ‬أعمال‭ ‬الخير‭ ‬والبر‭ ‬وإيصال‭ ‬المعونات‭ ‬للمتضررين‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬المحنة

عن

الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‮

‬وتحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬الاجتماعية

وترسيخ‭ ‬معاني‭ ‬التلاحم‭ ‬والتراحم‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الأوطان‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه

الخطوة

التزام

شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية

بدورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التقدم‭ ‬المستدام‭ ‬للمجتمعات‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة

المشاركة‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬والقضايا‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والإغاثية‭.‬