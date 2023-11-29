الرفاع فيوز توقع اتفاقية تأجير للطاقة الشمسية مدة 25 عاماً مع سراج باور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقع‭ ‬اتحاد‭ ‬مُلاك‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز،‭ ‬وهو‭ ‬اتحاد‭ ‬ملاك‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬تحويلية‭ ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سراج‭ ‬باور‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬سيشهد‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سراج‭ ‬باور‮»‬‭ ‬بتركيب‭ ‬أنظمة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬متطورة‭ ‬على‭ ‬الأسطح‭ ‬بقدرة‭ ‬1‭.‬6‭ ‬ميجاوات‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز،‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬انخفاضا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬ونفقات‭ ‬الطاقة‭.‬

وينسجم‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬ومبادرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬مجتمع‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬المجتمع‭ ‬الأكثر‭ ‬استدامة‭ ‬ضمن‭ ‬العقارات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

أقيم‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بتاريخ‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬مُلاك‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز؛‭ ‬وياسر‭ ‬الراعي‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬بشركة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد؛‭ ‬ولوران‭ ‬لونجوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سراج‭ ‬باور؛‭ ‬وميثون‭ ‬شيمانجات‭ ‬رئيس‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬سراج‭ ‬باور‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬ملاك‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاتحاد،‭ ‬ويحقق‭ ‬رؤية‭ ‬جعل‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المجتمعات‭ ‬السكنية‭ ‬الداعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيتم‭ ‬إنتاج‭ ‬70‭ ‬جيجاواط‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬مما‭ ‬سيساهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬واستدامتها‮»‬‭.‬

وعلق‭ ‬ياسر‭ ‬الراعي،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬بشركة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المهمة‭ ‬مع‭ ‬سراج‭ ‬باور‭ ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬عامًا،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭. ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز،‭ ‬نلتزم‭ ‬بأهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لأننا‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مزدهر‭ ‬يرتبط‭ ‬ارتباطًا‭ ‬وثيقًا‭ ‬بحمايتنا‭ ‬للبيئة‭. ‬ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بمثابة‭ ‬خطوة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬المستمرة‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬وكفاءة‭ ‬الطاقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬لوران‭ ‬لونجوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سراج‭ ‬باور‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إعلان‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬مُلاك‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز،‭ ‬لدعم‭ ‬أهدافهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تركيب‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬المتطورة‭ ‬لدينا‭. ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬تظهر‭ ‬اتجاهًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬هنا‭. ‬وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة،‭ ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مستقبل‭ ‬أنظف‭ ‬وأكثر‭ ‬استدامة‮»‬‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬70‭ ‬جيجاواط‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الطاقة،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬زراعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬810‭ ‬آلاف‭ ‬شتلة‭ ‬زراعية‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وتعويض‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭.‬