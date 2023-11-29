بنك البحرين الوطني في شراكة مع تطبيق ((أهلاً)) لمنح العملاء عروضا حصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬أهلاً‮»‬،‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬منافذ‭ ‬بيع‭ ‬الأطعمة‭ ‬وخدمات‭ ‬التوصيل‭. ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيتمكن‭ ‬جميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬برنامج‭ ‬المكافآت‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬‮«‬ Points ‮»‬‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬أهلاً‮»‬‭.‬

ويُعد‭ ‬برنامج‭ ‬المكافآت‭ ‬الخاص‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‮»‬‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬مكافآت‭ ‬رقمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تمنح‭ ‬العملاء‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخصومات‭ ‬والعروض‭ ‬على‭ ‬مشترياتهم‭ ‬اليومية‭. ‬ويضم‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬150‭ ‬بائعا‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬للعملاء‭ ‬والمتاحة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭. ‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬صرّح‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬أهلاً‮»‬‭ ‬لمنح‭ ‬عملائنا‭ ‬المخلصين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بأن‭ ‬رضا‭ ‬عملائنا‭ ‬هو‭ ‬محور‭ ‬كافة‭ ‬عملياتنا،‭ ‬وعليه‭ ‬نلتزم‭ ‬بطرح‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬حياة‭ ‬عملائنا‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬ومرونة‮»‬‭.‬

يمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬ Points ‮»‬‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدمين‭ ‬عبر‭ ‬أنظمة‭ ‬تشغيل‭ ‬آبل‭ ‬وأندرويد‭ ‬للهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬التطبيق‭. ‬ويستطيع‭ ‬العملاء‭ ‬استخدام‭ ‬النقاط‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬للتبرع‭ ‬للقضايا‭ ‬الهامة،‭ ‬ودخول‭ ‬السحوبات‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬استرجاع‭ ‬نقدي‭ ‬والمزيد‭. ‬