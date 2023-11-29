بنك البحرين الوطني في شراكة مع تطبيق ((أهلاً)) لمنح العملاء عروضا حصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبرم بنك البحرين الوطني ( NBB ) عقد شراكة مع تطبيق «أهلاً»، برنامج الولاء المتخصص في توفير شبكة من منافذ بيع الأطعمة وخدمات التوصيل. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن جميع مستخدمي برنامج المكافآت الخاص بالبنك « Points » من الحصول على عروض حصرية على تطبيق «أهلاً».
ويُعد برنامج المكافآت الخاص ببنك البحرين الوطني « Points by NBB » أول منصة مكافآت رقمية في مملكة البحرين والتي تمنح العملاء مجموعة متنوعة من الخصومات والعروض على مشترياتهم اليومية. ويضم تطبيق Points 150 بائعا والعديد من العروض المصممة خصيصاً للعملاء والمتاحة عبر المنصة.
وتعليقاً على هذه الشراكة صرّح صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد بالقول: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع تطبيق «أهلاً» لمنح عملائنا المخلصين المزيد من المكافآت عبر تطبيق Points الخاص بالبنك. نحن نؤمن في بنك البحرين الوطني بأن رضا عملائنا هو محور كافة عملياتنا، وعليه نلتزم بطرح خدمات جديدة بالشراكة مع المؤسسات التي من شأنها أن تجعل حياة عملائنا أكثر سهولة ومرونة».
يمكن لعملاء بنك البحرين الوطني تحميل تطبيق « Points » الحائز على أفضل تطبيق في تجربة المستخدمين عبر أنظمة تشغيل آبل وأندرويد للهواتف النقالة للاستفادة من مجموعة واسعة من عروض التطبيق. ويستطيع العملاء استخدام النقاط الأساسية في التطبيق للتبرع للقضايا الهامة، ودخول السحوبات والحصول على استرجاع نقدي والمزيد.
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