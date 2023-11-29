بيت التمويل الكويتي البحرين يعلن الفائز بجائزة ((لبشارة)) الشهرية الكبرى بقيمة 100.000 دولار لشهر أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن فوز فهد محمد الزيري بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100.000 دولار أمريكي، وذلك ضمن سحوبات شهر أكتوبر 2023 لحساب التوفير الاستثماري «لبشارة»، كما أعلن البنك عن الفائزين بالجوائز الشهرية الأخرى بما في ذلك 20 جائزة بقيمة إجمالية 20.000 دولار أمريكي و40 جائزة من فئات «لبشارة» الخاصة بقيمة 500 دولار لكل فائز. وقد حضر مراسم السحب أعضاء من البنك وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين للبنك.
علق حامد مشعل
- مدير
تنفيذي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين بالقول: «أود أن أعبر عن خالص التهنئة إلى السيد فهد الزيري للفوز بجائزة «لبشارة» الكبرى لشهر أكتوبر، كما أهنئ كافة الفائزين بالجوائز لهذا الشهر. إن حساب (لبشارة) لا يوفر فرصة مالية فقط لعملائنا، بل يبشر أيضًا بمستقبل أكثر إشراقًا لهم. فنحن لا نكتفي بمكافأة الفائزين، ولكننا نسعى إلى غرس ثقافة التوفير في نفوس أفراد مجتمعنا. إنه بمثابة دعوة مفتوحة لكل شخص لبدء حياته المالية مع حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» من بيت التمويل الكويتي – البحرين لينطلق نحو تحقيق أحلامه». وقد عبّر فهد الزيري عن سعادته بالجائزة قائلا: «إن الفوز بجائزة (لبشارة) الكبرى هو حلم أصبح حقيقة. هذه التجربة المميزة منحتني الاستقرار المالي، وعززت من قيم التوفير والتخطيط للمستقبل. خالص الشكر والتقدير لبيت التمويل الكويتي-البحرين لدورهم في إحداث هذه النقلة الواسعة في حياتي».
يمكن لجميع أصحاب حسابات «لبشارة» الاستمتاع بفرص مجزية للفوز
بمكافآت رائعة، بما في ذلك الجوائز الكبرى والشهرية والخاصة، حيث يمكن للعملاء الحصول على فرصة للدخول في السحب مع كل 50 دينارا بحرينيا أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي يتم إيداعها في حساباتهم (لبشارة) لمدة لا تقل عن 30 يومًا. يمكن للعملاء زيادة فرصهم بالفوز إلى ثلاثة أضعاف عبر زيادة مدة الاستثمار في حساب (لبشارة).
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