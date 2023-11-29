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بيت التمويل الكويتي البحرين يعلن الفائز بجائزة ((لبشارة)) الشهرية الكبرى بقيمة 100.000 دولار لشهر أكتوبر

11/29/2023 4:58:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬فهد‭ ‬محمد‭ ‬الزيري‭ ‬بالجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭.‬000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬لحساب‭ ‬التوفير‭ ‬الاستثماري‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬البنك‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬الأخرى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬20‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬20‭.‬000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬و40‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬مراسم‭ ‬السحب‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬وممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدققي‭ ‬الحسابات‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭ ‬للبنك‭. ‬

علق‭ ‬حامد‭ ‬مشعل‭
- ‬مدير‭
‬تنفيذي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬الزيري‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬كما‭ ‬أهنئ‭ ‬كافة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬لهذا‭ ‬الشهر‭. ‬إن‭ ‬حساب‭ (‬لبشارة‭) ‬لا‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مالية‭ ‬فقط‭ ‬لعملائنا،‭ ‬بل‭ ‬يبشر‭ ‬أيضًا‭ ‬بمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬لهم‭. ‬فنحن‭ ‬لا‭ ‬نكتفي‭ ‬بمكافأة‭ ‬الفائزين،‭ ‬ولكننا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬غرس‭ ‬ثقافة‭ ‬التوفير‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أفراد‭ ‬مجتمعنا‭. ‬إنه‭ ‬بمثابة‭ ‬دعوة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬لبدء‭ ‬حياته‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬حساب‭ ‬التوفير‭ ‬الاستثماري‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬لينطلق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامه‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬عبّر‭ ‬فهد‭ ‬الزيري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالجائزة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ (‬لبشارة‭) ‬الكبرى‭ ‬هو‭ ‬حلم‭ ‬أصبح‭ ‬حقيقة‭. ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬المميزة‭ ‬منحتني‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي،‭ ‬وعززت‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬التوفير‭ ‬والتخطيط‭ ‬للمستقبل‭. ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬هذه‭ ‬النقلة‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬حياتي‮»‬‭.
‬يمكن‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬حسابات‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بفرص‭ ‬مجزية‭ ‬للفوز‭
‬بمكافآت‭ ‬رائعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬والشهرية‭ ‬والخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬يتم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬حساباتهم‭ (‬لبشارة‭) ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬يومًا‭. ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬زيادة‭ ‬فرصهم‭ ‬بالفوز‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬مدة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬حساب‭ (‬لبشارة‭).‬

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