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نجاح عملية أمنية للجيش الصومالي - جريدة الوطن السعودية

11/29/2023 4:57:48 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الجيش الصومالي مقتل أربعة من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عملية أمنية بولاية ((غلمدغ)) وسط الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية نقلاً عن ضابط في الجيش الصومالي قوله: ((إن القوات تمكنت من القضاء على أربعة مسلحين في محافظة ((غلغدود)) الواقعة في الولاية، وتم مصادرة الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم)).
يُذكر أن عمليات الجيش الصومالي تأتي بعد أيام قليلة من إعلان هيئة الكوارث الوطنية أن ميليشيات الشباب الإرهابية تشكّل عائقاً لإيصال المساعدات للنازحين من المناطق المتضررة من السيول حيث رفضت السماح لقارب يحمل مدنيين لإنقاذ حياتهم بعد انقلاب القارب.

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