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400 مسلح يقتلون في جيبو - جريدة الوطن السعودية

11/29/2023 4:57:47 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مصادر أمنية بوركينية مقتل 400 مسلح خلال هجوم مضاد شنته القوات المسلحة البوركينية ضد مجموعات مسلحة حاولت الاستيلاء على قاعدة عسكرية في الشمال.
وذكرت وكالة الأنباء البوركينية، أن رتلاً مكوناً من نحو 3 آلاف مسلح شن هجمات واسعة النطاق على قاعدة عسكرية تابعة للجيش في مدينة جيبو، الأحد الماضي، مشيرة إلى أن القوات المسلحة البوركينية أبدت مقاومة لعدة ساعات وأن التعاون بين القوات البرية والجوية مكن من إلحاق هزيمة بالمسلحين.

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