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كتائب القدس الحوثية تحاصر تعز ومأرب - جريدة الوطن السعودية

11/29/2023 4:57:47 AM
(MENAFN- Al Watan) تحولت المركبات الحوثية التي كتب عليها شعارات نصرة إخواننا المستضعفين في غزة لحصار أهالي تعز، وممارسة نفس الطرق التي انتهجها العدو الإسرائيلي مع أهالي غزة، ومنها قصف المباني والمستشفيات والسكان دون أي أسباب، وهو ما كشفه مصدر يمني في صنعاء قائلا: ((إن كتائب القدس الحوثية التي قام الحوثيون بإطلاقها وتجهيزها مع بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة اقتحمت مواقع في محافظة تعز اليمنية وأخرى في جبهة جفينة وحريب وحصار الأهالي فيها)).
تدريب وهمي
وأكد المصدر أن الحوثيين قاموا بتدريب عدد من الذين أغرتهم الهبات المالية الوهمية، ونصرة غزة، ولم تتجاوز عملية التدريب لأول دفعة ثلاثة أيام فقط، وعلى الفور تم إرسالهم عبر شاحنات تابعة للحوثيين إلى جبهات مأرب وتعز.
فيما أكد الحوثيون سابقا أن تلك الدورات التدريبية لن تتجاوز الشهر، بعدها يعود المتدربون لمنازلهم مع منحهم مكافآت، إلا أن كل المتدربين وخلال أقل من ثلاثة أيام تم إرسالهم وتوجيههم مباشرة من خلال مركبات مغلقة تابعة للحوثيين من مواقع التدريب إلى جبهات جفينة وحريب وتعز وتكثيف حصارها.
كشف الخدعة
وبين المصدر أن عمليات التواصل بين بعض المتدربين وأسرهم كشفت حقيقة خدعة الحوثيين، ووجودهم في جبهات القتال داخل اليمن، كما نقل بعض المتدربين رسائل للشعب اليمني تحذيرية بخدعة الحوثيين بنصرة غزة والفلسطييين وقتال اليهود والنصارى، مؤكدين أن كل ذلك مجرد أكاذيب وممارسات خادعة لمشاعر وعواطف الشعب اليمني، وأن التجييش الذي يمارسه الحوثيين من زمن طويل تضاعف مع أحداث غزة كان لحصار اليمن وشعبها. وتكرر هذا السيناريو المكذوب.
استنفار أمني
وأضاف المصدر أنه في ذات اللحظات لاحظ اليمنيون في داخل العاصمة صنعاء استنفارا أمنيا حوثيا كبيرا، واكبته تحركات كبيرة وتجهيزات متسارعة، وتم النداء عبر كل القنوات الحوثية للتدريبات واليقظة والتنبه والحذر من العدو الصهيوني، وبدأ إعلام الحوثي يركز ويسوق من وقت مبكر لدورات تدريبية مع منح مكافآت مالية وصفوها بالكبيرة لنصرة أهالي غزة، وعلى ذات الخط فرغت خطب ومنابر الجمعة للحديث عن ضرورة وأهمية الالتحاق بدورة تدريبية، وفي المدارس بدأ مشرفو الحوثيين القيام بجولات متعددة ومتواصلة مع توزيع منشورات حول أهمية إرهاب العدو الصهيوني من خلال التدريبات وهمم الشعب اليمني.
مسؤولية الشعب
واعتبر المصدر أن الشعب اليمني مسؤول مسؤولية تامة عن أبنائهم الذين يعلمون أن ذهابهم مع الحوثي هو ذهاب للجحيم، وأنه لقتل اليمنيين وحصارهم وتفجير منازلهم وزراعة الألغام بطرقاتهم، وأضاف أن اليمنيين يشاهدون أبناءهم الذين التحقوا بدورات الحوثي تحت مسمى كتائب القدس لنصرة أهالي غزة يقاتلون الشعب اليمني فعليا، ويتنافسون مع العدو الإسرائيلي على طرق وأساليب قتل الأبرياء وتهجيرهم.
استغلال العواطف
وبين المصدر أن الحوثيين أظهروا أمام الشعب اليمني تفاعلهم وحسرتهم وغضبهم من الهجوم الإسرائيلي على غزة، حيث استغلوا من اللحظات الأولى الأحداث والعواطف، وأعلنوا فتح أبواب التدريب مع منح مكافآت مالية لمن يرغب بالالتحاق بذلك، وأعلنوا استعدادهم وجاهزيتهم مع ضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية التي وصفوها بالضرورة الملحة لنصرة أهل غزة كتسجيل موقف فقط.
خدعة الحوثي لحصار اليمن:
استغلال عواطف اليمنيين ودفعهم بشعارات كاذبة للمشاركة في التدريب لنصرة فلسطين
أوهموا المشاركين بالدورات التدريبية بأنها لغرض أخذ موقف ومؤقتة وبمدة لا تتجاوز الشهر ويعودون لمنازلهم
قاموا بتجييش المتدربين بعد 3 أيام لجبهات القتال داخل اليمن بدلا من نصرة أهالي غزة
قدمو مكافآت وهمية وجعلوا المتدربين يحاصرون مدنيي اليمن ويزرعون الألغام

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