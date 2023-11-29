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هانتر بايدن يدلي بشهادته أمام الكونغرس في تحقيق عزل والده ديسمبر المقبل

11/29/2023 4:56:17 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لتحقيق يتزعمه الجمهوريون لعزل والده.
وأخبر آبي لويل، محامي هانتر بايدن، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي، أن نجل الرئيس سيجيب على «أي سؤال ذي صلة» قد يطرحه المشرعون، لكنه قال إن استجوابه يجب أن يتم في جلسة استماع عامة.
وكتب لويل في خطاب إلى رئيس اللجنة «الإجراء العام من شأنه أن يمنع تسريبات انتقائية أو بيانات صحفية أحادية».
وقال إن هانتر بايدن سيظهر في مثل هذه الجلسة العامة «في تاريخ 13 ديسمبر أو أي موعد في ديسمبر يمكننا ترتيبه».

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