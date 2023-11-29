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تعديل وزاري محدود في الجزائر شمل حقيبتي الزراعة والنقل

11/29/2023 4:56:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إجراء تعديل وزاري محدود، شمل إقالة وزيري الزراعة (الفلاحة) والنقل، مع احتفاظ وزراء الطاقة والمالية والداخلية والخارجية بمناصبهم.
وجاء في بيان الرئاسة، الذي أوردته وكالة الانباء الجزائرية، «قرر رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، إنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبدالحفيظ هني. وبعد استشارة الوزير الأول نذير العرباوي، عين الرئيس، يوسف شرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، كما عين محمد لحبيب زهانة وزيرا للنقل».
ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أسبوعين من تعيين الرئيس تبون نذير العرباوي رئيسا جديدا للوزراء.

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