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الپنتاغون أوقفنا تحليق المسيرات فوق غزة خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس

11/29/2023 4:56:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن الجيش الأميركي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس».
وأفاد المتحدث باسم «الپنتاغون» البريغادير جنرال باتريك رايدر، في مؤتمر صحافي، قائلا «امتثالا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، لا نقوم حاليا بعمليات الاستطلاع والمراقبة هذه. ولذلك تم إيقافها مؤقتا في الوقت الحالي».
وكان الجيش الأميركي يرسل طائرات مسيرة للمساعدة في البحث عن الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة.

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