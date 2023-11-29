الپنتاغون أوقفنا تحليق المسيرات فوق غزة خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن الجيش الأميركي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس».
وأفاد المتحدث باسم «الپنتاغون» البريغادير جنرال باتريك رايدر، في مؤتمر صحافي، قائلا «امتثالا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، لا نقوم حاليا بعمليات الاستطلاع والمراقبة هذه. ولذلك تم إيقافها مؤقتا في الوقت الحالي».
وكان الجيش الأميركي يرسل طائرات مسيرة للمساعدة في البحث عن الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة.
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