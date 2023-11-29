باكستان حرمان عمران خان من محاكمة علنية أمرت بها المحكمة العليا

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان إن موكله حرم من محاكمة علنية كانت محكمة عليا أمرت بها بعد أن قدمت الحكومة تقارير تشير إلى تهديدات على حياته.
وقال المحامي إن المحكمة الخاصة التي تنظر القضية قالت إن محاكمة خان بتهمة تسريب أسرار الدولة ستعقد في السجن ولكنها ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام والجمهور.
وذكرت المحكمة أن المحاكمة في السجن ستبدأ مجددا يوم الجمعة المقبل.
وتجري المحاكمة في السجن منذ توجيه التهم رسميا ضد خان الشهر الماضي.
وقضت المحكمة العليا في إسلام آباد مؤخرا بأن إجراء «محاكمة خان داخل السجن لأسباب أمنية غير قانوني»، وأمرت باستئناف المحاكمة في محكمة علنية.
وينكر خان التهم الموجهة ضده.
ويواجه نجم الكريكيت السابق (71 عاما) سلسلة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء. ولم يظهر علنا منذ أن بدأ قضاء عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء شغله للمنصب من 2018 إلى 2022.
وقال المحامي نعيم بانجوتا، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا «تم تقديم تقارير من السجن تشير إلى أن عمران خان يواجه تهديدات على حياته وفقا لتقارير مختلفة للمخابرات والشرطة».
وتتعلق أحدث الاتهامات الموجهة ضد خان ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة إلى إسلام آباد العام الماضي، واتهم خان بنشرها.
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