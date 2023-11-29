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باكستان حرمان عمران خان من محاكمة علنية أمرت بها المحكمة العليا

11/29/2023 4:56:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان إن موكله حرم من محاكمة علنية كانت محكمة عليا أمرت بها بعد أن قدمت الحكومة تقارير تشير إلى تهديدات على حياته.
وقال المحامي إن المحكمة الخاصة التي تنظر القضية قالت إن محاكمة خان بتهمة تسريب أسرار الدولة ستعقد في السجن ولكنها ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام والجمهور.
وذكرت المحكمة أن المحاكمة في السجن ستبدأ مجددا يوم الجمعة المقبل.
وتجري المحاكمة في السجن منذ توجيه التهم رسميا ضد خان الشهر الماضي.
وقضت المحكمة العليا في إسلام آباد مؤخرا بأن إجراء «محاكمة خان داخل السجن لأسباب أمنية غير قانوني»، وأمرت باستئناف المحاكمة في محكمة علنية.
وينكر خان التهم الموجهة ضده.
ويواجه نجم الكريكيت السابق (71 عاما) سلسلة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء. ولم يظهر علنا منذ أن بدأ قضاء عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء شغله للمنصب من 2018 إلى 2022.
وقال المحامي نعيم بانجوتا، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا «تم تقديم تقارير من السجن تشير إلى أن عمران خان يواجه تهديدات على حياته وفقا لتقارير مختلفة للمخابرات والشرطة».
وتتعلق أحدث الاتهامات الموجهة ضد خان ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة إلى إسلام آباد العام الماضي، واتهم خان بنشرها.

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