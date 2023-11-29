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الجيش السوداني يطلق حملة برية بالخرطوم للقضاء على قوات الدعم السريع

11/29/2023 4:56:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش السوداني عن اطلاق حملة برية للزحف على العاصمة الخرطوم من كل الاتجاهات بهدف القضاء على قوات الدعم السريع.
وقال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، لدى مخاطبته جنود وضباط منطقة أم درمان العسكرية «إن الجيش بدأ حملة للزحف وأن القيادة العليا أعدت الخطط وكل المناطق جاهزة والإمكانيات متوافرة وسوف نزحف في كل الاتجاهات».
وأضاف أننا «وضعنا الخطط وجلبنا من الإمكانيات والقدرات ما يمكننا من تحقيق بشريات كبيرة في طريق الانتصار».
وأثنى العطا على جهود وتضحيات الشعب السوداني ودعمه للقوات المسلحة للمحافظة على كيان الدولة السودانية ودحر قوات الدعم السريع.
من جهته، قال ضابط رفيع بالجيش لموقع صحيفة (السوداني) إنهم أوقعوا خسائر فادحة في صفوف العدو، من الأرواح والعتاد في مختلف مناطق الخرطوم.
وأوضح أن الطيران الحربي شن طلعات هجومية على 35 ارتكازا لقوات الدعم السريع، حيث تم تدميرها وفقا لإحداثيات دقيقة جدا.
وتابع «شارك في الهجوم كل من الطيران المسير والمدفعية الثقيلة على مناطق العدو في بحري وأم درمان والخرطوم، بالإضافة لقوات العمل الخاص التي نفذت عمليات نوعية على جيوب الميليشيا في جبرة وأم درمان».
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا) فإن أكثر من 6 ملايين شخص قد هربوا داخل السودان وخارجه منذ منتصف أبريل 2023.

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