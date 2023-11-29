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كوريا الشمالية تشير لمعارضة نادرة في الانتخابات رغم نتائج نسبتها 99%

11/29/2023 4:56:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحدثت كوريا الشمالية بشكل نادر عن أصوات معارضة في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، إلا أن المحللين استبعدوا ذلك واعتبروا الأمر محاولة لرسم صورة لمجتمع طبيعي أكثر من كونه إشارة إلى أي زيادة ذات معنى في الحقوق بالدولة السلطوية.
وفي تقاريرها عن نتائج انتخابات نواب المجالس الشعبية المحلية التي جرت يوم الأحد الماضي، قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن 0.09% و0.13% صوتوا ضد المرشحين المختارين لمجالس الأقاليم والمدن، على الترتيب.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن «من بين الناخبين الذين شاركوا في الإدلاء بأصواتهم، صوت 99.91% للمرشحين لمنصب نواب المجالس الشعبية الإقليمية، وصوت 99.87% للمرشحين لمنصب نواب المجالس الشعبية بالمدن والمقاطعات».
ويعتبر برلمان كوريا الشمالية والمجالس المحلية بمنزلة وسيلة تصديق روتينية على قرارات حزب العمال الحاكم مع تسجيل انتخابات هذه المجالس عادة نسبة مشاركة تتجاوز 99% من الناخبين.
وكانت أحدث انتخابات إقليمية، والتي تجرى كل أربع سنوات، هي أيضا أول انتخابات منذ أن عدلت كوريا الشمالية قانون الانتخابات في أغسطس الماضي للسماح بتعدد المرشحين.

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