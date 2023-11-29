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السلطات في سيراليون الأحداث الأخيرة محاولة انقلاب تم إحباطها

11/29/2023 4:56:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتعامل السلطات في سيراليون مع الاشتباكات التي أسفرت، بحسب حصيلة جديدة، عن مقتل 21 شخصا الأحد الماضي في العاصمة فريتاون، على أنها «محاولة انقلاب تم إحباطها»، وفق ما أعلن مسؤولون للصحافيين.
وقال قائد الشرطة وليام فايا سيلو «لقد فتحنا تحقيقا في محاولة الانقلاب الفاشلة... حاولت مجموعة من الأشخاص إطاحة السلطة باستخدام القوة». وأضاف «نواصل ملاحقة من حاولوا بالقوة إطاحة السلطة الشرعية».
وقال وزير الإعلام شيرنور باه الذي كان بجواره، إن «الأجهزة الأمنية أبلغتني بأن أحداث 26 نوفمبر الجاري قد تكون محاولة انقلاب تم إحباطها... وهؤلاء الأشخاص ربما كانوا يعتزمون الاعتداء على حكومة سيراليون المنتخبة ديموقراطيا وإسقاطها».
وأضاف أن الاشتباكات خلفت 21 قتيلا بينهم 14 جنديا وثلاثة مهاجمين، مشيرا إلى توقيف 13 عسكريا ومدني واحد يشتبه بأنهم شاركوا في هذه المحاولة.
وشهدت فريتاون الأحد الفائت مواجهات مسلحة لساعات عدة بين قوات الأمن ومسلحين حاولوا اقتحام مخزن أسلحة للجيش. وتعرض السجن المركزي ومراكز للشرطة لهجوم وهرب مئات المعتقلين.
ونشرت الشرطة صور وهويات 32 رجلا وامرأتين ملاحقين كـ«هاربين» بينهم جنود وشرطيون.
وتعد بلاغات الشرطة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ«مكافأة كبيرة» لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال هؤلاء.
وأثارت الأحداث على الفور شبح انقلاب جديد في غرب إفريقيا بعد الانقلابات منذ 2020 في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، وكلها بين الدول الأعضاء الـ15 في الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) على غرار سيراليون.
واستقبل رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو وفدا رفيع المستوى من منظمة ايكواس ونيجيريا التي تحظى بنفوذ في المنطقة وتتولى حاليا رئاسة المنظمة. وحضر الوفد حاملا «رسالة تضامن» كما أعلن مكتبه.
ونشرت رئاسة سيراليون مقطع فيديو للزوار أكدوا فيه استعداد الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لدعم سيراليون.
وقال رئيس مفوضية هذا التكتل في غرب افريقيا عمر توراي إن الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بولا أحمد تينوبو «طلب منا التأكيد أن الجماعة مستعدة وملتزمة دعم شعب سيراليون في جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني بكل الوسائل، بما في ذلك عن طريق نشر عناصر إقليمية في سيراليون إذا لزم الأمر».
وقال مستشار الأمن القومي في نيجيريا مالام نوهو ريبادو إن «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ونيجيريا لن تقبلا أي تدخل في الديموقراطية والسلام والأمن والاستقرار في سيراليون».
وأعيد انتخاب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الذي انتخب للمرة الاولى في 2018، رئيسا للبلاد في يونيو الماضي من الدورة الأولى بحصوله على 56.17% من الأصوات بحسب النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية.
واعتبر حزب «مؤتمر عموم الشعب» المعارض، أن الانتخابات الرئاسية، وكذلك التشريعية والمحلية، مزورة.
وشهدت البلاد أزمة سياسية استمرت أشهرا عدة قبل التوصل إلى اتفاق في أكتوبر الماضي بين الحكومة وحزب «مؤتمر عموم الشعب» بوساطة من الكومنولث والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وتواجه سيراليون، وهي إحدى أفقر الدول في العالم، صعوبات اقتصادية كبيرة أيضا.

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