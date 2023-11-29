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الناتو يؤكد دعمه الثابت لكييف والقوات الروسية تتقدم في شرق أوكرانيا

11/29/2023 4:56:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الامين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ التزامه الثابت بدعم أوكرانيا، مؤكدا ثقته باستمرار الدعم العسكري الاميركي لكييف في حربها مع روسيا.
جاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال اجتماع وزاري للدول الاعضاء في الحلف ببروكسل، الذي ينعقد في ظروف صعبة لا ينجح فيها أي من طرفي الحرب الروسية - الاوكرانية في التقدم في ساحة المعركة، الى جانب مماطلة واشنطن في توفير مزيد من المساعدات لكييف، حيث لاتزال مساعدات واشنطن عالقة في الكونغرس منذ اسابيع بسبب تحفظ النواب الجمهوريين عن المساهمة بشكل أكبر في المجهود الحربي في اوكرانيا.
ودفعت الولايات المتحدة ما يقارب 40 مليار دولار مساعدات عسكرية لكييف، ويرى الجمهوريون أن مساعدات اضافية يجب ان تجمد في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل التي تحارب حماس، إلى المساعدة أيضا.
وفي أوروبا، تتردد العديد من البلدان في دفع مزيد من الاموال لاوكرانيا، وثمة مساعدة قيمتها 20 مليار يورو اقترحها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عالقة، كما ان المبلغ الإجمالي البالغ 50 مليار يورو لمساعدة كييف ظل حبرا على ورق.
وشدد العديد من وزراء خارجية دول «الناتو» موقفهم الثابت، وصرح وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن «نؤكد مجددا دعمنا» لاوكرانيا.
من جهتها، اعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا «نؤكد ونجدد دعمنا لاوكرانيا، وهو دعم سيبقى على المدى الطويل بالطبع».
بدوره، قال وزير خارجية لاتفيا كريسيانيس كارينز المرشح لخلافة ستولتنبرغ العام المقبل «علينا ان نستمر في دعم أوكرانيا (...) التي تقاتل من أجل بقائها في وجه المعتدي الروسي».
وأضاف «من مصلحتنا المباشرة ضمان هزيمة روسيا في هذه الحرب».
وقال ستولتنبرغ «نحتاج إلى مواصلة دعمهم مع العلم انه كلما كانت اوكرانيا أقوى في ساحة المعركة، اصبحت أقوى على طاولة المفاوضات» مشددا على ان قرار بدء هذه المفاوضات يعود لاوكرانيا وحدها.
من جهة اخرى، اعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدة إضافية بنحو 200 مليون يورو لتدريب الجنود الاوكرانيين ليصل إجمالي موازنة هذه المهمة إلى 255 مليون يورو.
واستفاد حتى الآن 34 ألف جندي اوكراني من مهمة التدريب، على قول وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل عقب اجتماعه في بروكسل مع وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا.
وقال بوريل ان الاتحاد الاوروبي خصص 27 مليار يورو للدعم العسكري لاوكرانيا لكن يجب علينا «بذل المزيد وبشكل أسرع».
ويواجه الاتحاد الاوروبي صعوبة اكبر في صرف تمويل جديد لمساعدة اوكرانيا في الحرب.
وقال كوليبا «علينا جميعا أن نواصل العمل الجاد لحشد القدرات الأوروبية للتصدي لمحاولات روسيا تدمير اوكرانيا وأوروبا».
في غضون ذلك، قال متحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية لوكالة «رويترز» للأنباء إن زوجة رئيس الوكالة تعرضت للتسمم بمعادن ثقيلة وتخضع للعلاج في المستشفى.
وماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، الذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، وشاركت بشكل بارز في العمليات السرية ضد القوات الروسية طوال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.
وبات بودانوف شخصية مشهورة في أوكرانيا حيث تم تصويره على أنه العقل المدبر من وراء الكواليس للجهود الرامية إلى الرد على روسيا. وفي وسائل الإعلام الروسية هو شخصية مكروهة.
وكان بودانوف (37 عاما) نفسه هدفا لعدة محاولات اغتيال من بينها محاولة قتله بسيارة ملغومة.
وإذا تأكدت أنباء تسميم زوجته عن عمد، فإنه سيمثل أخطر استهداف لأحد أفراد عائلة شخصية قيادية أوكرانية رفيعة المستوى منذ أن بدأت موسكو غزوها للبلاد في فبراير شباط من العام الماضي.
وكانت وسائل إعلام أوكرانية أول من أورد تقارير عن واقعة التسمم.
ونقلت صحيفة «بابل» عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله إن بودانوفا كانت في المستشفى وتنهي دورة علاج للتخلص من آثار التسمم.
ونقلت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» الأوكرانية عن مصدر قوله إن هناك احتمالا بأن يكون السم وضع في طعامها.
وسبق أن اتهمت موسكو أجهزة المخابرات الأوكرانية بالوقوف وراء مقتل مدون روسي وصحفي مؤيدين للحرب داخل أراضي روسيا ولكن كييف تنفي تورطها في مقتلهما.
ميدانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية في بلدة أفدييفكا الأوكرانية فيتالي باراباش إن القوات الروسية تكثف حملتها للسيطرة على البلدة الواقعة في الشرق من خلال محاولة التقدم صوبها من جميع الجهات بعد قتال على مدى أسابيع.
وتشن القوات الروسية هجمات برية وجوية على أفدييفكا منذ منتصف أكتوبر الماضي اعتبارها نقطة محورية في تقدمها البطيء عبر منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.
وجاء التقدم الأخير الذي أعلن عنه باراباش في أعقاب تقارير أفادت بأن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في وقف التقدم الروسي وصده.
وقال باراباش لقناة «إسبرسو» التلفزيونية «أصبحت الأمور في قطاع أفدييفكا أكثر صعوبة حيث تتزايد كثافة الاشتباكات منذ فترة».
وأضاف «لقد فتح الروس قطاعين آخرين بدأوا من خلالهما في تحقيق نتائج، في اتجاه دونيتسك وفي ما يسمى بالمنطقة الصناعية. ويحاول العدو اقتحام المدينة من جميع الاتجاهات».

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