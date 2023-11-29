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فنلندا تغلق حدودها مع روسيا أسبوعين لوقف تدفق طالبي اللجوء

11/29/2023 4:56:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قررت فنلندا إغلاق حدودها بالكامل مع روسيا أمام المسافرين خلال الأسبوعين المقبلين في مسعى لوقف تدفق غير معتاد لطالبي اللجوء إلى البلاد، والذي تقول الحكومة وحلفاؤها إنه من تدبير روسيا.
وأغلقت فنلندا الأسبوع الماضي جميع نقاطها الحدودية المتبقية باستثناء واحد في أقصى الشمال أمام القادمين من روسيا، لكن الحكومة قالت إن هذا المعبر أيضا سيغلق ولن يسمح منه سوى بنقل البضائع.
وقال حرس الحدود الفنلندي إن نحو 900 طالب لجوء، من دول منها كينيا والمغرب وباكستان والصومال وسورية واليمن، دخلوا إلى فنلندا خلال الشهر الجاري من روسيا، مشيرا إلى أن العدد في السابق لم يكن يتجاوز واحدا في اليوم.
وأضاف الحرس أن القرار الأحدث بإغلاق جميع المعابر الحدودية الثمانية يعني السماح فقط بمرور قطارات الشحن بين البلدين.
وتقول هلسنكي إن موسكو تدفع اللاجئين إلى حدودها ردا على قرارها زيادة التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، وهو ما ينفيه «الكرملين».
وأثارت فنلندا غضب روسيا عندما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، منهية بذلك عقودا من عدم الانحياز العسكري بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء بيتيري أوربو في مؤتمر صحافي «يقف النفوذ الروسي وراء هذه العملية، ونحن لا نقبل ذلك».
وكان قد ذكر في وقت سابق أن لدى فنلندا معلومات مخابراتية عن مساعدة السلطات الروسية لطالبي اللجوء وأنه على الرغم من إغلاق الحدود الفنلندية، يزداد تدفق القادمين من روسيا إلى فنلندا.

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