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الغزاويون مهددون بالموت مرضا أكثر من القصف وخروقات إسرائيلية

11/29/2023 4:56:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دقت منظمة الصحة العالمية جرس الإنذار محذرة من أن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف، في وقت شهد اليوم الخامس من أيام الهدنة الإنسانية خروقات اسرائيلية واشتباكات. وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة: «في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي».
وأضافت مستشهدة بتقرير للأمم المتحدة عن الظروف المعيشية للسكان النازحين في شمال غزة «لا توجد أي أدوية، ولا أنشطة تطعيم، ولا سبيل للحصول على مياه صالحة للشرب أو سبل النظافة الشخصية أو الطعام. شاهدنا حالات إصابة كثيرة جدا بالإسهال بين الرضع».
ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه «مأساة» وأملت في عودته الى طبيعته. وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه الطبية. وقالت: «قلقون جدا» بشأن موظفي المستشفى المحتجزين في غزة ويجب احترام حيادهم
وإشارة الى هذا الوضع الصحي المنهار، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لقناة «الجزيرة» إن «3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة». وهي غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة. وطالب بإرسال الجرحى إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ولفت الى أن ما وصل من مساعدات طبية خلال الأيام الماضية محدود للغاية.
بدوره، أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبوحسنة، أن الأوضاع في غزة سيئة للغاية، وما دخل من مساعدات لا يعكس حجم الاحتياجات.
وقال: عالجنا في غزة خلال شهر واحد فقط نحو نصف مليون شخص، وهذا أمر غير مسبوق. وكشف أن الأمراض المعوية في القطاع تضاعفت 4 مرات والجلدية 3 مرات، مشيرا إلى أن هناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة، واكتظاظ غير مسبوق في مراكز الإيواء.
بدوره، حذر مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، من أن عدم دخول الوقود إلى مدينة غزة وشمال القطاع ينذر بوقوع كارثة كبيرة، مؤكدا ان عجلة الحياة متوقفة، ونحن أمام كارثة قد تقع في أي لحظة.
في هذه الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل إلى مصر ثلاث طائرات عسكرية محملة بمساعدات إنسانية حيوية لقطاع غزة اعتبارا من أمس، في ظل الهدنة. وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض، أن الطائرات ستحمل معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء ستتولى الأمم المتحدة توزيعها.
ولفت المسؤولون إلى أن الرئيس جو بايدن الذي يصف نفسه بأنه الداعم الأول لإسرائيل كان كذلك «رأس الحربة في الجهود الدولية للاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة».
وقال أحد المسؤولين إن ألفي شاحنة من الطعام دخلت حتى الآن وكذلك الوقود والأدوية والمعدات الضرورية لتشغيل منشآت تحلية مياه البحر. وأضاف «وصلنا خلال ما يزيد بقليل عن أربعة أسابيع إلى وتيرة 240 شاحنة في اليوم بصورة متواصلة».
لكن هذه الارقام تخالف بشكل كبير ما يعلنه مسؤولو المنظمات الإغاثية الذي اشاروا الى صعوبات تواجه دخول شاحنات المساعدة خصوصا وان المعبر الوحيد المفتوح هو معبر رفح الحدودي، ناهيك عن البنية التحتية المدمرة في القطاع وخصوصا الطرقات.
وقد أكد المستشار الإعلامي لأونروا، ان المعدل اليومي لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة هو 50 شاحنة فقط، في حين هناك حاجة إلى إدخال 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة لمدة شهرين متتاليين، لتلبية احتياجات القطاع.
ميدانيا، افادت تقارير بوقوع خروقات في اليوم الخامس من ايام الهدنة، حيث ذكرت قناة الحرة، أن إطلاق نار وقع في قطاع غزة، يشتبه في أنه ناتج عن اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين، وذلك على الرغم من إعلان تمديد الهدنة القائمة ليومين آخرين.
وقالت ان الاشتباكات وقعت في الساعات الأولى من صباح أمس في حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمالي قطاع غزة، انتقلت فيما بعد إلى مناطق جنوبي القطاع، وتحديدا في رفح وخان يونس.
وأشار شهود عيان إلى «إطلاق 4 قذائف وسماع أصوات إطلاق نار، شمالي قطاع غزة».
من جانبها، قالت وكالة «وفا» الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.
وأضافت، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.
كما استهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.
وتحدثت تقارير عن اصابة جنديين إسرائيليين أصيبا في انفجار عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه «تم تفعيل 3 عبوات ناسفة قرب قواتنا، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود».
وكانت كتائب عز الدين القسام ذكرت في بيان عبر تلغرام، أنه «نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة، حدث احتكاك ميداني شمال غزة، وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق».
وفي المقابل، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس «سنستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة ومجلس الحرب موحد وليس أمامنا خيار آخر»، جاء ذلك بينما قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة ألف ضابط وجندي منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 202 جروحهم خطيرة. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أمس الأول أن الجيش الإسرائيلي يعمل في مساحة 20% فقط من مساحة قطاع غزة خلال عمليته البرية.

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