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إسرائيل تعتقل أكثر من 3 آلاف في الضفة منذ بدء الحرب بينهم 260 في أول أيام الهدنة

11/29/2023 4:56:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال أيام الهدنة الأربعة التي بدأت يوم الجمعة، وذلك ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطول مواطني الضفة، بحسب ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.
وأفاد النادي بأن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وأضاف نادي الأسير أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر الماضي تاريخ عملية «طوفان الأقصى» وإطلاق إسرائيل الحرب الدموية على قطاع غزة.
كما أكد نادي الأسير أن 60 امرأة فلسطينية ما زلن في سجون إسرائيل، بينهن 56 اعتقلن بعد 7 أكتوبر الماضي.
يذكر أنه ومنذ سريان اتفاق الهدنة تم الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من المعتقلات الإسرائيلية، مقابل إفراج حماس عن 50 من محتجزين في قطاع غزة إضافة إلى 19 آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.

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